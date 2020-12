AirPods Max prima di Natale? Puntate su Amazon

Ieri Apple ha annunciato e messo in vendita le cuffie AirPods Max. Ed immediatamente, nonostante il prezzo non proprio economico (625€) le previsioni di consegna si sono allungate; ad oggi la consegna è prevista non prima dell’8 gennaio. Addirittura negli USA siamo a metà gennaio (14 settimane), ma se volete avere le cuffie top prima di Natale, una speranza c’è: Amazon.

Il grande sito di vendita on line da questa notte ha messo nella sua offerta tutti colori delle AirPods Max e anche se oggi non fornisce una data di spedizione, il fatto che questo prodotto è a listino ed è addirittura ordinabile rappresenta una concreta speranza per chi vorrebbe averle per Natale.

Nel corso degli ultimi lanci di prodotto Amazon ha infatti avuto tutti i prodotti Apple contemporaneamente al negozio Apple, riuscendo anche ad assicurarsi una certa quantità di pezzi da spedire subito, questo mentre sul negozio on line della Mela i tempi di spedizione erano già scivolati molto avanti. È accaduto recedente con tutti gli iPhone 12, con gli Apple Watch, gli iPad e con gli ultimi Mac M1.

Se gli ultimi avvenimenti possono rappresentare un esempio, a breve le cuffie saranno ordinabili e spedite entro il 15 dicembre (la data ufficiale di disponibilità delle AirPods Max). Il quantitativo sarà limitato e probabilmente in un tempo non lungo il magazzino sarà esaurito, ma se sarete abbastanza rapidi potrete averle da mettere sotto l’albero.

Ovviamente il prezzo a cui Amazon vende le AirPods Pro, in tutti i colori (argento, nero, azzurro, verde, rosa) è lo stesso di Apple: 629 euro. La spedizione è gratuita.

Click qui per comprare