Negli ospedali europei arriveranno 200 Robot di UVD Robots

UVD Robots, in collaborazione con il produttore di robot autonomi per la disinfezione dotati di lampade UV-C Blue Ocean Robotics, ha annunciato di essere stato selezionato dalla Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione europea (Commissione UE) per la fornitura di 200 dei suoi robot autonomi sanificanti agli ospedali dell’Unione europea impegnati nella lotta contro il coronavirus.

I prodotti di UVD Robots sono attualmente in fase di implementazione nei primi 10 paesi europei, con altri stati a seguire. Un una dichiarazione, la Presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ha affermato: “Utilizzando i fondi dell’UE, la Commissione europea sta procedendo all’acquisto di 200 robot per la sanificazione che saranno forniti agli ospedali di tutta Europa per aiutare a disinfettare le camere dei degenti. Facciamo il possibile per supportare ospedali e pazienti in questi tempi difficili. E non ci fermeremo qui”.

“Siamo entusiasti per la scelta dei prodotti di UVD Robots da parte della Commissione UE in quello che riteniamo sia l’ordinativo di robot di servizio più cospicuo del suo genere”, è stato il commento di Per Juul Nielsen, CEO di UVD Robots. “Siamo stati i primi nella categoria e abbiamo fissato standard globali per la disinfezione autonoma con raggi UV-C. Un ordinativo di questa entità convalida l’efficacia delle soluzioni UVD Robots”.

I prodotti UVD Robot disinfettano aria e superfici da virus e batteri. Secondo il produttore in circa 10 minuti per ciascuna camera d’ospedale eliminano il 99,99% dei batteri e dei microorganismi dall’ambiente, riducendo così la trasmissione delle malattie. “Stiamo contribuendo a contrastare la diffusione del Covid-19 e al contempo rafforziamo la prevenzione globale delle infezioni contratte in ospedale (HAI)”, ha spiegato Claus Risager, CEO di Blue Ocean Robotics, la casa madre di UVD Robots. “Con questo ordinativo aiutiamo ulteriormente a proteggere personale sanitario, pazienti e parenti presso gli ospedali in un momento critico”.

