AirPods, in arrivo la traduzione di conversazioni in tempo reale

Apple ha in cantiere una funzionalità per gli AirPods che permetterà di tradurre conversazioni in tempo reale dal vivo con una persona in un’altra lingua.

La funzione in questione è prevista con un aggiornamento software che sarà offerto entro fine anno. A riferirlo è il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg, spiegando che è probabilmente una delle novità che vedremo con iOS 19, futuro aggiornamento del sistema operativo di iPhone.

Auricolari come i Pixel Buds di Google offrono una funzionalità simile usando una modalità Conversazione per parlare direttamente o la modalità Trascrizione per seguire le traduzioni (traducendo continuamente la lingua parlata nell’orecchio e mostrando una trascrizione sullo smartphone) e sfruttano Google Translate; Apple sfrutterà probabilmente l’app Traduci, di serie con l’iPhone dal 2020.

L’idea, come accennato, è di offrire la traduzione in tempo reale, utile quando si viaggia all’estero o si desidera comunicare con amici e familiari che parlano altre lingue (si potrà, ad esempio, ascoltare una persona che parla in inglese e ottenere la traduzione in italiano in tempo reale, e viceversa il nostro parlato potrà essere tradotto, pronunciato ad alta voce sul telefono nella lingua scelta).

Gurman riferisce che la funzionalità in questione è parte di un ampio aggiornamenti software, con diverse novità che dovremmo vedremo sui vari sistemi operativi Apple (iOS, iPadOS, macOS, ecc.).

A dicembre in Italia è arrivata la misurazione dell’udito con gli AirPods Pro e dallo scorso anno gli auricolari della Mela sono stati approvati come apparecchi acustici.

Sul versante hardware Apple sta lavorando su nuovi auricolari, inclusa una terza generazione di AirPods Pro e un modello che prevede mini telecamere integrate e sensori ad infrarossi, utili per analizzare l’ambiente circostante e migliorare la fruizione dell’audio ma anche consentire l’interazione con il dispositivo mediante movimenti delle mani.