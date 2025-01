Apple sta valutando AirPods con mini telecamere integrate

Pubblicità

Apple sta continuando a valutare l’idea di proporre in futuro degli AirPods con integrate delle piccole telecamere.

A riferirlo è il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “PowerOn” ma senza spiegare a cosa servirebbero le telecamere in questione.

Il sito Macrumors riferisce che le telecamere potrebbero essere sfruttate non per scattare foto e girare video ma come sensori ad infrarossi. A giugno dello scorso anno, una indiscrezione simile era arrivata dall’analista Ming-Chi Kuo secondo il quale Apple aveva in programma per il 2026 nuovi AirPods dotati di telecamere ad infrarossi, componenti simili al ricevitore Face ID dell’iPhone.

Secondo Kuo, i nuovi AirPods con telecamere ad infrarossi potrebbero offrire migliorie sul versante dell’audio spaziale in abbinamento all’Apple Vision Pro. “Quando, ad esempio, un utente guarda un video con il Vision Pro e indossa i nuovi AirPods, se gira la testa per guardare verso una precisa direzione, la fonte sonore che proviene da quella direzione può essere enfatizzata per esaltare l’esperienza audio/informatica”, scriveva Kuo.

Le telecamere a infrarossi potrebbero potenzialmente permettere di sfruttare anche gesture “in-air”, consentendo l’interazione del dispositivo mediante movimenti delle mani.