AirSelfie, i droni tascabili ora si comprano anche da Nital

Nital porta i mini-droni nel suo negozio grazie ad un’accordo stretto pochi giorni fa con la società statunitense AirSelfie. «Siamo felici di aggiungere i droni tascabili AirSelfie alla nostra linea di prodotti foto e video» ha dichiarato Aldo Winkler, CEO di Nital «Mettere a disposizione della nostra rete di distribuzione un’offerta come questa ci aiuterà a differenziarci ancora di più, grazie ad una gamma di prodotti unica nel suo genere».

I prodotti AirSelfie sono infatti i primi droni tascabili che permettono di realizzare foto e video aerei in alta definizione, lasciando libere le mani e senza la necessità di collegare il dispositivo allo smartphone. Sono prodotti all’avanguardia dal punto di vista della tecnologia, ad esempio grazie all’introduzione della funzione di volo autonomo “one-touch” Auto-Fly e della funzione Auto-Fly App-Free, che permettono al modello AIR PIX di alzarsi in volo autonomamente, inquadrare l’utente, scattare selfie e video in alta definizione, e tornare nel palmo della mano del proprietario, il tutto semplicemente premendo un bottone.

In questo modo l’utente può realizzare fotografie senza dover interrompere quello che sta facendo per pilotare il micro drone, evitando movimenti bruschi che possono rovinare la foto. Una volta fatto lo scatto o il video, sono pronti per essere condivisi sui canali social direttamente dalla app AirSelfie, modificando a piacimento il contenuto grazie ad una suite di post produzione integrata.

I droni e i loro accessori sono sviluppati e prodotti da un team internazionale formato da sviluppatori e ingegneri di piattaforme di volo dagli Stati Uniti, designer industriali e di app dall’Italia e dirigenti di esperienza internazionale, che vengono coordinati da AirSelfie Inc. che a sua volta gestisce lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dei prodotti a livello globale.

«Guardiamo con entusiasmo a una solida collaborazione futura e a un duraturo successo nella vendita di dispositivi AirSelfie» dichiara Marco Rinaldi, Head of Sales di AirSelfie «Grazie a questa nuova distribuzione potremo ampliare la nostra base clienti e rendere i prodotti AirSelfie più accessibili, per offrire all’utente finale tutte le nuove funzionalità che la nostra azienda continua a sviluppare».

AirPix di AirSelfie è già disponibile in Italia con un prezzo al pubblico di 129,90 euro per la versione base e di 179,90 euro per quella che include anche il powerbank. E’ possibile acquistare i prodotti presso i principali rivenditori specializzati, le grandi catene di distribuzione e online sul sito ufficiale di Nital.