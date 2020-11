AKVIS Chameleon 11.0 crea immagini composite e collage su Mac e PC

Gli sviluppatori di AKVIS hanno annunciato un importante aggiornamento di AKVIS Chameleon, software che consent edi creare collage e immagini composite. La versione 11.0 include nuove impostazioni di regolazione per le immagini originali e per il collage risultante, nuove opzioni di trasformazione, il pulsante per scambiare le immagini e altre novità.

Chameleon consente di creare composizioni e collage assemblando insieme le immagini. Il software non richiede una selezione precisa dell’oggetto copiato e può essere particolarmente utile per quegli utenti che desiderano ottenere una riuscita di alta qualità senza doversi preoccupare dei livelli e delle complicate tecniche di selezione. Il programma adatta le foto digitali facendo in modo che si fondano perfettamente in un’immagine composita, creando un aspetto naturale e un’illusione visiva affidabile.

Il programma funziona in cinque modalità che consentono di ottenere diversi effetti: Montaggio, Camaleonte, Fusione, Emersione e Doppia esposizione.

La versione 11.0 offre nuove funzionalità e perfezionamenti che rendono il software ancora più efficiente, divertente e facile da usare.

L’aggiornamento include nuove impostazioni di regolazione (Pre-elaborazione e Ulteriore elaborazione) per le immagini originali e il collage creato, con il pieno controllo sull’aspetto finale. Ora è anche possibile scambiare rapidamente le immagini di sfondo e frammento. Lo strumento Trasforma è stato migliorato e offre nuove opzioni per la manipolazione dell’oggetto. È stato inoltre esteso l’elenco dei formati RAW supportati e ibtefrati miglioramenti realtivi a usabilità, compatibilità e stabilità.

Il software (disponibile sia come plug-in per Photoshop e simili, sia come applicazione indipendente), è utile in varie occasioni poiché consente di combinare le immagini in vari modi o anche semplicemente disegnare con lo stile che richiama superfici particolari (carta raggrinzita, legno, ecc).

Il prezzo del programma varia secondo la destinazione d’uso (utenza professionale o domestica); i costi, ad ogni modo, partono da 50 euro. Dal sito del produttore è possibile scaricare una versione dimostrativa funzionante per dieci giorni. Il requisito minimo è Mac OS X 10.10 o seguenti, oppure Windows 7 e seguenti.