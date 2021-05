AKVIS Refocus AI 11.0 per Mac e PC: l’AI per migliorare le foto sfocate

AKVIS ha presentare AKVIS Refocus AI 11.0, nuova versione del software di regolazione della messa a fuoco basato su AI per Mac e PC. La versione 11.0 vanta la nuova modalità Rimozione sfocatura AI, l’interfaccia utente ridisegnata, il supporto per nuovi file RAW e una migliore stabilità.

Il software in questione permette di migliorare la nitidezza delle immagini sfocate ed applicare effetti bokeh e sfocatura alle foto. Il programma funziona in cinque modalità: Messa a fuoco AI, Miniatura (Tilt-Shift), Sfocatura iride, Sfocatura movimento e Sfocatura radiale.

Gli sviluppatori riferiscono che ora il software utilizza tecnologie d’intelligenza artificiale e d’apprendimento automatico, migliorando “portentosamente” le foto sfocate recuperando i dettagli persi e riparando la sfocatura del mosso.

Le due opzioni per la Messa a fuoco AI, Rimozione sfocatura AI e Miglioramento della nitidezza, possono essere applicati separatamente o insieme.

La modalità Rimozione sfocatura AI basata su tecnologie di intelligenza artificiale , affronta i problemi di sfocatura dovuti al movimento consentendo la riduzione delle vibrazioni. Gli utenti hanno il controllo sui parametri AI. L’algoritmo di regolazione della messa a fuoco delle versioni precedenti è disponibile nella modalità Miglioramento della nitidezza e permette di perfezionare il risultato ottenuto dall’AI.

L’interfaccia utente è stata ridisegnata secondo le tendenze moderne. L’aggiornamento estende inoltre l’elenco dei formati RAW supportati e include correzioni di bug e miglioramenti della stabilità.

AKVIS Refocus AI è disponibile nelle versioni Home, Home Deluxe e Business (licenze a vita), con diversi livelli di funzionalità e prezzi che partono da 35,00 euro. Dal sito dello sviluppatore è possiible scaricare una versione di prova.

AKVIS è una società russa specializzata in software di elaborazione grafica e video. Fondata nel 2004 e con sede a Perm (capoluogo del Territorio omonimo), ha reaizzato numerosi programmi per l’elaborazione di foto, tutti disponibili come applicazioni standalone e come plugin per Photoshop.