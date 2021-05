Daimler Trucks, test intensivi sui truck a celle combustibili

Per l’elettrificazione dei suoi veicoli industriali destinati a impieghi flessibili ed impegnativi nel trasporto a lungo raggio, Daimler Trucks punta sulle celle a combustibile a idrogeno. L’obiettivo è quello di raggiungere percorrenze pari o superiori a 1.000 chilometri, senza che occorrano soste per il rifornimento. Già ad aprile, il Costruttore di truck ha iniziato i test intensivi sulla prima nuova versione ulteriormente migliorata del prototipo Mercedes-Benz GenH2 Truck presentato nel 2020, ponendo così un’importante pietra miliare sulla strada che conduce al prodotto di serie. Gli sviluppatori di Daimler Trucks stanno mettendo a dura prova il veicolo a celle a combustibile. L’ampia serie di test, con i quali il veicolo ed i suoi componenti vengono sottoposti a grandi sollecitazioni, si concentra sull’esercizio continuo, su diverse condizioni meteorologiche e stradali e su varie manovre di guida.

Il piano di sviluppo di Daimler Trucks prevede test su strade pubbliche già nel corso di quest’anno. Le sperimentazioni presso i Clienti dovrebbero iniziare nel 2023 ed i primi esemplari di GenH2 truck prodotti in serie dovrebbero essere consegnati ai Clienti dal 2027.

“Nel prossimo futuro, la trazione a celle a combustibile basata sull’idrogeno sarà imprescindibile nel trasporto a lungo raggio a zero emissioni di CO2”, ha dichiarato Martin Daum, Presidente del Board of Management di Daimlertruck AG e Membro del Board of Management di Daimler AG. “Questo è confermato anche dai nostri numerosi partner, con i quali stiamo lavorando senza sosta per portare su strada questa tecnologia mediante la produzione di serie. Inoltre, stanno fornendo importanti impulsi in tal senso anche gli enti regolatori, nazionali ed europei, con il loro chiaro impegno a favore dell’uso dell’idrogeno nel trasporto di merci su strada. Il sostegno politico gioca un ruolo importante perché deve promuovere lo sviluppo di un’infrastruttura per l’idrogeno ‘verde’ e rendere economicamente praticabile la scelta dei truck a celle a combustibile”.

Il GenH2 Truck è un veicolo concepito completamente ex novo e dotato di componenti altrettanto radicalmente nuovi. Questi includono il sistema di celle a combustibile, la catena cinematica completamente elettrica e tutti i sistemi associati, come ad esempio lo speciale raffreddamento. Il peso individuale dei nuovi componenti e la loro rispettiva posizione nel veicolo hanno anche un impatto sulle caratteristiche di marcia dell’autocarro. Conseguentemente, in caso ad esempio di vibrazioni causate da irregolarità della strada, soprattutto in situazioni estreme, sul truck agiscono forze diverse rispetto ai veicoli convenzionali. Per acquisire conoscenze complete in tal senso già in una fase precoce della sperimentazione, il test prevede che sull’attuale prototipo vengano caricate fino a 25 tonnellate di carico utile, per un peso totale di circa 40 tonnellate – lo stesso è previsto anche per la versione di serie del GenH2 truck.

Daimler Trucks preferisce l’idrogeno liquido, poiché il vettore energetico in questo stato di aggregazione ha una densità energetica notevolmente superiore in relazione al volume rispetto all’idrogeno gassoso. Di conseguenza, un truck a celle a combustibile riempito con idrogeno liquido può fare affidamento su serbatoi molto più piccoli e, grazie alla pressione più bassa, molto più leggeri. Ciò consente ai truck un maggiore spazio di carico ed un peso del carico utile più elevato. Allo stesso tempo, il rifornimento di idrogeno sarà superiore, aumentando notevolmente l’autonomia. Questo rende il GenH2 truck di serie adatto ai trasporti a lungo raggio per diversi giorni, solitamente difficili da pianificare e dove la portata giornaliera di energia è elevata, proprio come i truck diesel tradizionali.

Gi ingegneri prevedono di raggiungere un livello di maturità adeguato dei prototipi del nuovo sistema di rifornimento già entro la fine dell’anno. Da questo momento e fino a quando il veicolo non sarà pronto per la produzione in serie, i test saranno effettuati esclusivamente con sistemi serbatoi per idrogeno liquido. Per i test intensivi del GenH2 truck che si svolgeranno fino ad allora, verrà utilizzato come soluzione intermedia interna un sistema di serbatoi con idrogeno gassoso, dimostrando che sono tecnicamente implementabili entrambe le varianti, gassosa e liquida.

