Disponibile AKVIS Retoucher 11.0 per riparare e migliorare le foto

Disponibile AKVIS Retoucher 11.0, ultima versione del software per Mac e PC Windows pensato per il restauro e il ritocco fotografico. Il software permette di ripristinare in modo efficace le parti danneggiate delle foto, rimuovere graffi, macchie, altri difetti e imperfezioni. È possibile ripristinare le vecchie foto di famiglia ma anche migliorare le immagini digitali più recenti; è possibile rimuovere piccoli dettagli indesiderati (fili aerei, bidoni dei rifiuti, ecc.), nonché oggetti più grandi.

L’ultima versione AKVIS Retoucher 11.0 offre il migliorato effetto Vignetta. Ora, oltre al classico effetto chiaro e scuro, è possiible applicare alle foto una vignettatura colorata. Agli strumenti di ulteriore elaborazione sono stati aggiunti nuovi parametri per una migliore regolazione della forma del pennello. Inoltre, l’aggiornamento estende l’elenco dei formati RAW supportati, offre alcuni miglioramenti di fruibilità, compatibilità e stabilità.

Il programma include alcune impostazioni di correzione dei colori e l’effetto Vignettatura che conferisce alle foto un aspetto vintage. Nel complesso è un programma molto efficace, un buon assistente per il ritocco professionale e uno strumento facile da usare per migliorare anche gli archivi domestici.

L’interfaccia è di semplice utilizzo e può eseguire in automatico molte delle operazioni di routine: dopo aver selezionato le imperfezioni, basterà un clic del mouse per avviare il processo automatico di restauro. L’applicazione restaura l’area selezionata ricostruendo le parti mancanti dell’immagine con l’utilizzo di informazioni provenienti dalle aree circostanti.

Retoucher funziona sia con foto bianco e nero, sia con foto a colori. Il programma è disponibile in due versioni: standalone (un vero e proprio programma autonomo) e come plug-in (da usare, ad esempio, richiamandolo da Photoshop o altri programmi compatibili con l’architettura dei plug-in di Photoshop).

È possibile scaricare una versione dimostrativa completamente funzionante per dieci giorni partendo dal sito web dello sviluppatore. Il prezzo della licenza varia da 75 euro (versione “home” per uso non commerciale) fino a 130 euro (versione business che include l’applicazione standalone e il plugin). Gli utenti che di recente hanno acquistato oppure aggiornato le loro licenze, nel corso degli ultimi 12 mesi, possono effettuare l’aggiornamento a KVIS Retoucher 11.0 gratuitamente. Gli utenti con licenza non valida per l’odierna versione possono ottenere Retoucher 11.0 a solo 14 euro.

