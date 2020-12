Duo MagSafe non è compatibile con l’alimentatore Apple da 29W

La base per ricaricare in contemporanea sia iPhone che Apple Watch, Apple Duo MagSafe è finalmente disponibile per l’acquisto e la consegna prima delle Festività, purtroppo non è compatibile con l’alimentatore USB-C Apple da 29W. La conferma arriva direttamente da Apple, all’interno di un nuovo documento di supporto pubblicato dalla multinazionale nelle scorse ore.

Occorre rilevare che si tratta dell’ alimentatore Apple USB-C da 29W che Cupertino non propone più in vendita dal 2018, allora sostituito con il modello più recente e potente da 30W. Questo però costituisce un problema per gli utenti che ne possiedono uno, soprattutto tenendo presente che Apple non include più l’alimentatore nella scatola degli iPhone 12. Chi possiede questo alimentatore e desidera acquistare e utilizzare Duo MagSafe deve per forza di cose comprare un altro alimentatore compatibile più recente.

La doppia base di ricarica funziona al doppio della potenza dello standard Qi, inoltre richiede un alimentatore USB-C con Power Delivery 3.0, una specifica che è stata introdotta alla metà del 2019. Per questa ragione gli alimentatori meno recenti potrebbero non essere in grado di fornire la potenza richiesta da MagSafe.

Così se Duo MagSafe viene collegato all’ alimentatore Apple USB-C da 29W può solamente ricaricare un iPhone oppure un Apple Watch, ma non tutte e due i dispositivi in contemporanea, vanificando la funzione principale per cui è stato pensato.

Nello stesso documento di supporto Apple avvisa che nell’area del cardine di Duo MagSafe possono venirsi a creare delle pieghe nel tempo e per normale usura, sopratutto se l’accessorio viene lasciato piegato in ambienti molto caldi, come per esempio l’abitacolo di un’auto in una giornata calda. La società comunque dichiara che anche se vengono a formarsi delle pieghe non vengono compromessi funzionamento e prestazioni dell’accessorio.

La base Apple Duo MagSafe è disponibile al prezzo di 149 euro da questa pagina di Apple Store online. Tutto quello che c’è da sapere sui terminali Apple di ultima generazione è riassunto qui. Sulle pagine di macitynet trovate anche le recensioni di iPhone 12 Pro, iPhone 12, 12 mini e anche 12 Pro Max.