Al CES 2020 i nuovi pannelli LED smart Nanoleaf imparano e si adattano all’utente

Nanoleaf è noto per le sue piastrelle luminose colorate e modulari, per l’illuminazione delle pareti e per i pannelli che si sincronizzano con musica e giochi. Al CES dell’anno scorso la società ha mostrato la sua unità di controllo domestica intelligente, un dodecaedro illuminato. Ora, per il CES 2020, ha annunciato un sistema di illuminazione con apprendimento integrato. Ecco di che si tratta

La nuova serie di pannelli con apprendimento è progettata per essere un sistema di illuminazione ancor più smart, che apprende dagli utenti e risponde alle loro esigenze. Nanoleaf afferma che il sistema riduce al minimo la necessità di regolazioni o controlli vocali, imparando dal comportamento degli utenti e reagendo a questo per fornire luce dove è necessario.

Un portavoce di Nanoleaf ha contattato Engadget per fornire ulteriori dettagli su come funzionerà il sistema di apprendimento U-IQ e ha confermato che il sistema funzionerà con lampadine e pannelli luminosi. La nuova tecnologia combinerà una rete di sensori e un algoritmo proprietario di apprendimento intelligente, così da imparare abitudini e comportamenti degli utenti. Ad esempio, le luci di ogni stanza sapranno quando ci si sta avvicinando e inizieranno gradualmente ad accendersi ancor prima di entrare, spegnebdosi quando si esce dalla stanza.

Il sistema funzionerà con i prodotti della serie Nanoleaf Learning (Learning Switch, Button, Gateway e Bulb) che potranno essere collegati tra loro per formare una rete sensoriale che raccoglie dati sul comportamento dell’utente e consente ai prodotti di comunicare tra loro, così da prevedere il tipo di luce di cui l’utente avrà bisogno.

I nuovi esagoni saranno in mostra allo stand di Nanoleaf al CES nei prossimi giorni.

