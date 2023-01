Al CES 2023 Sony porta nuovi accessori per il drone professionale Airpeak S1

Sony rilascia una nuova batteria e annuncia lo sviluppo di un nuovo Battery Pack e un kit RTK per Airpeak S1, il suo drone professionale, mostrando tutte le novità al CES 2023.

Sony Electronics sta così presentando una nuova stazione a batteria, oltre ad annunciare lo sviluppo di nuovi accessori per il drone Airpeak S1. Una nuova batteria servirà a permettere tempi di volo più lunghi, mentree il kit RTK (Real-time Kinematic) con stazione base sarà disponibile entro la fine dell’anno per espandere le capacità operative per tempi di volo più lunghi e dati di posizionamento più precisi.

La nuova Battery Station (LBN-H1) è progettata per gli operatori di droni professionisti che pilotano il drone Airpeak S1, dai set di film alle applicazioni industriali. Fornisce comoda archiviazione e trasporto per un massimo di dieci batterie Airpeak S1 (LBP-HS1), fornendo al contempo una ricarica intelligente e veloce per otto batterie.

La batteria LBN-H1 include cavi di ricarica integrati per due telecomandi (RCR-VH1) ed è dotata di tre prese ausiliarie standard in grado di supportare una varietà di accessori tra cui prese a 12 V che possono caricare dispositivi mobili, fotocamere e altri accessori USB.

Ci saranno due modalità di ricarica in base alle esigenze dell’operatore. Una è la modalità (QUICK), per un tempo di ricarica più breve, che caricherà fino a quattro batterie LBP-HS1 dal 20% al 90% in circa 30 minuti e la modalità (FULL), che caricherà fino a quattro batterie LBP-HS1 da 0% al 100% in circa 55 minuti o dal 20% al 100% in circa 50 minuti, mentre una ventola integrata raffredda automaticamente le batterie.

Ancora, la stazione permette di scaricare contemporaneamente fino a 8 batterie, indipendentemente dal fatto che l’alimentazione della stazione sia accesa o spenta. La modalità Fifty percent (50%) può essere utilizzata per lo storage a lungo termine e impiegherà circa 17 ore per scaricare dal 100% al 50% circa. La modalità venticinque per cento (25%) per il trasporto aereo impiegherà circa 27 ore per scaricare dal 100% al 25% circa.

La stazione è disponibile in una robusta valigia da viaggio con ruote e una maniglia estensibile e pesa circa 15,2 kg, escluse la batterie. E’ certificata UL62368-1. Sarà disponibile dal 19 gennaio 2023 ad un prezzo al dettaglio suggerito di 2,899.99 dollari

