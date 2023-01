OtterBox svela le cover OtterGrip per MagSafe al CES 2023

OtterBox annuncia al CES 2023 la sua ultima innovazione in fatto di custodie, presentando la serie OtterGrip Symmetry per MagSafe. Questa nuova custodia offre iluna presa integrata e la compatibilità con il sistema magnetico di Apple, guadagnandosi il premio CES Innovation Award.

La serie di cover OtterBox OtterGrip Symmetry, spiega il CEO della società , è “progettata per fornire la comodità e il comfort di una presa senza complicare l’integrazione con l’ecosistema MagSafe“. L’obiettivo è rendere l’esperienza mobile i semplice e senza preoccupazioni per l’utente.

OtterBox OtterGrip Symmetry Series è facile da installare. L’impugnatura ruota di 360 gradi per un angolo confortevole ed ergonomico per qualsiasi dimensione della mano o dell’iPhone. E questo caso la serie continua l’eredità OtterBox in fatto di protezione e affidabilità con un rating di caduta STD 3x MIL.

OtterGrip offre la massima funzionalità nella presa per iPhone, rendendo il nuovo meccanismo a filo con la custodia. Quando l’impugnatura è retratta, infatti, la custodia è compatibile con gli accessori MagSafe, come i power bank OtterBox, i portafogli magnetici e il supporto di ricarica MagSafe 3-in-1. 1 OtterGrip è disponibile in una vasta gamma di colori, dal classico nero a al rosa al blu.

Per questa e altre novità presentate al CES 2023 il link ad seguire è direttamente questo.