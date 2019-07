“Alabama” è la nuova serie BBC per AppleTV+

Apple sta co-producendo insieme alla BBC una nuova serie per Apple TV+ intitolata Alabama. L’indiscrezione è apparsa sul sito britannico Chortle e contiene qualche altra informazione relativa a quella che dovrebbe essere una commedia-drammatica suddivisa in otto puntate.

Tra i personaggi principali ci sarà Imelda Staunton, conosciuta tra gli altri per il ruolo della terribile Dolores Umbridge nel film Harry Potter e l’Ordine della Fenice. La storia è stata scritta da Andy Wolton e diretto da Jim O’Hanlon, conosciuto per la sua regia della serie britannica Catastrophe. La produzione di questa nuova serie sarebbe già stata avviata e secondo le indiscrezioni dovrebbe debuttare su Apple TV+ il prossimo anno (2020).

Alabama è soltanto una delle diverse serie televisive per Apple TV per le quali l’azienda di Cupertino starebbe investendo tempo e risorse – parliamo di cifre da capogiro se si pensa che per la serie drammatica “See” (con Jason Momoa conosciuto anche per i suoi recenti ruoli in Aquaman e Game of Thrones) di prossima uscita starebbe spendendo 15 milioni di dollari per ogni singolo episodio – ma è la prima frutto della collaborazione con la BBC.

Ricordiamo che il nascente servizio Apple TV+ in arrivo entro fine anno almeno per ora non entrerà in competizione con Netflix, Hulu e le altre piattaforme di streaming televisivo in quanto Apple al momento starebbe concentrando i propri sforzi nella sola produzione di contenuti originali, mentre gli altri poc’anzi citati basano la propria offerta anche su contenuti prodotti da terze parti. Mancano tuttavia alcuni dettagli chiave del servizio ideato da Apple, come ad esempio il prezzo di abbonamento mensile, che permetteranno di determinare quanto ciò potrebbe far bene all’interno di un mercato già affollato ma in ogni caso in forte espansione.