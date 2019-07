Apple TV+, aumenta il budget per i contenuti originali

A pochi mesi dal lancio di Apple TV+, incominciano a circolare indiscrezioni sui budget del servizio di tv in streaming di Apple. A riportare i primi dati sull’aumento del budget di produzione per contenuti originali di Apple e dei già affermati giganti dello streaming è stato oggi, il 12 luglio 2019, il Wall Street Journal.

Secondo l’indagine del WSJ, negli ultimi anni la tendenza delle società dello streaming tv è stata quella di investire fondi sempre maggiori per i contenuti originali. Amazon e Netflix hanno, infatti, incrementato significativamente il proprio budget per la produzione di serie tv, film e documentari originali. Inizialmente Netflix spendeva 4,5 milioni di dollari per ogni episodio di House of Cards, ma ora è pronta a investire tra gli 8 e i 15 milioni di dollari per ogni episodio di serie tv originali.

Inserendosi in questo momento nel mercato dello streaming tv, Apple si colloca immediatamente sulla linea delle altre aziende, nella fascia alta: a proposito di Apple, il WSJ ha rivelato, infatti, che le cifre investite per ogni episodio per la serie tv drammatica e fantascientifica “See” si aggirano intorno ai 15 milioni di dollari. Apple, secondo le indiscrezioni, avrebbe fissato un budget di 1 miliardo per i contenuti originali e i programmi televisivi, una cifra che potrebbe essere anche aumentata, e avrebbe pagato Jennifer Aniston e Reese Witherspoon più di 1,25 milioni di dollari per ogni episodio della serie “The Morning Show”.

La serie tv “See” ha tra i protagonisti Jason Momoa di Game of Thrones e Alfre Woodard ed è uno degli spettacoli presentati durante il keynote di marzo di Apple. La serie è ambientata in un futuro lontano, dopo l’annientamento della popolazione terrestre a causa di un virus che causa, in chi riesce a sopravvivere, la cecità.

Apple ha annunciato che il suo servizio di TV in streaming Apple TV+ arriverà in autunno, limitandosi a mostrare durante la WWDC 2019 il trailer della serie TV di fantascienza For All Mankind, senza rivelare però altri contenuti e prezzi di abbonamento.