Apple Park è una delle strutture più costose al mondo

L’Apple Park è una delle sedi aziendali più importanti al mondo, con costi di costruzone e gestione che non sono certamente a buon mercato. Di fatto, è una delle strutture più costose al mondo. Una recente valutazione sui beni immobili da parte della contea di Santa Clara, indica per il quartier generale di Apple un valore di 3.6 miliardi di dollari.

La cifra è frutto di una valutazione dettagliata della struttura, che non comprende ciò che è contenuto all’interno, altrimeti si arriva ad un valore complessivo di 4.17 miliardi di dollari. Quest’ultima cifra include computer, costosi arredi (selezionati da Jony Ive), macchine e attrezzature agricole varie per la cura dei terreni.

Anche tenendo conto di tasse sulla proprietà pari all’1% – riferisce il sito CultofMac – significa che Apple paga 40 milioni di dollari l’anno: bisogna vendere in pratica un bel po’ di iPhone per ripagare i costi fissi del solo Apple Park. Apple potrebbe ad ogni modo aver trovato il sistema per pagare meno, ad esempio grazie ad accordi specifici, come già fatto in precedenza con altre strutture. La Mela è ad ogni modo il più grande contribuente della contea di Santa Clara, con 56 milioni di dollari di tasse pagate nel solo anno fiscale 2017-2018.

SF Chronicle riferisce che l’Apple Park è tra le strutture per le quali sono stati spesi di più al mondo per la costruzione, nonostante la “modesta” dimensione su tre piani. Il grattacielo più alto degli USA, il One World Trade Center, anche noto non ufficialmente come Freedom Tower (Torre della Libertà), è il sesto grattacielo più alto del mondo. L’altezza di quest’ultimo edificio è di 1776 piedi (riferimento alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti), pari a 541 metri e 32 centimetri al pennone, mentre l’altezza fino al tetto è di 417 metri.

La costruzione del One World Trade Center è costata 3.9 miliardi di dollari secondo l’Autorità Portuale di York e New Jersey (proprietaria dell’edificio). I costi del Marina Bay Sands, un casinò resort di Singapore, hanno superato i 5 miliardi di dollari; La centrale nucleare di Olkiluoto (Finlandia) ha superato i 6 miliardi di dollari.

Una struttura come la Salesforce Tower, la più alta di San Francisco, è stata valutata la metà di Apple Park; si estenda su 57 piani ma ha la metà dello spazio per uffici disponibile nel quartier generale di Apple.

Abbiamo dedicato decine di articoli a Apple Park esaminando tutti i più piccoli dettagli. Vi rimandiamo alla dedicato per conoscere altre curiosità e gustarvi i tanti filmati ripresi con droni che ne raccontano la costruzione e ne mostrano ogni particolare.