Alan Turing sarà il nuovo volto della banconota da 50 sterline

La Bank of England ha scelto Alan Turing come volto per la nuova banconota da 50 sterline. Matematico, logico, crittografo e filosofo britannico, Turing è considerato uno dei padri dell’informatica e uno dei più grandi matematici del XX secolo. Turing – nato nel 1912 e morto nel 1954 – lavorò a Bletchley Park, presso Oxford – il principale centro di crittoanalisi del Regno Unito, dove ideò una serie di tecniche per violare i cifrari tedeschi, incluso l’utilizzo di una macchina elettromeccanica in grado di decodificare codici creati dalla macchina crittografica Enigma.

Morì suicida a soli 41 anni (n morso a una mela intrisa di cianuro, in seguito alle persecuzioni subite da parte delle autorità britanniche a causa della sua omosessualità. Si stabilì che fu suicidio, ma restò l’ombra di un assassinio di Stato; preferì farla finita perché stremato dalle persecuzioni delle autorità.

Nel 201 la la Regina Elisabetta ha “concesso” ad Alan Turing l’assoluzione reale, su richiesta del ministro della giustizia Chris Grayling, che ha ricordato il valore delle ricerche condotte sotto la guida dello scienziato a Bletchey Park e “lo sconvolgente modo con il quale fu trattato”.

Le teorie di Turing, come accenanto, posero le basi per l’avvento dell’era dei computer e i suoi studi sull’intelligenza artificiale sono tutt’ora fondamentali e attuali (il famoso “Test di Turing” è quello che consente di misurare se una macchina è in grado o no di pensare, di farlo autonomamente e di farlo esattamente come un essere umano). Si dice che il logo Apple sia un riconoscimento all’uomo e agli studi di Turing.

Al termine della seconda guerra mondiale, Alan Turing iniziò a dedicarsi alla programmazione dei primi computer, ideando – tra l’altro – un prototipo di sistema per giocare a scacchi. Ul suo genio e i suoi meriti sono passati per anni secondo piano: non avendo mai nascosto il suo orientamento sessuale, attirò fin l’attenzione di tanti perbenisti e nel 1952 condannato per “condotta indecente” per via della sua relazione con un altro uomo, scelta che gli costò la sorveglianza, il trattamento ormonanale (castrazione chimica), la vita.

BBC riferisce che con le nuove banconote la LBank of England passa dalla carta al polimero, pellicola di plastica sottile e flessibile, considerata più resistente e sicura.