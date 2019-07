Arriva un potenziale successore di macOS Server su Indiegogo

Apple ha da tempo deciso di trasformare macOS Server spiegando che continuerà a sviluppare e supportare tecnologie come Open Directory, Gestore profilo e la gestione Xsan ma non fornirà più in dotazione con macOS Server servizi open source come server calendario, server contatti, server di posta, server VPN, DHCP, DNS e siti web.

La Mela invita i clienti che hanno queste necessità a sfruttare direttamente i servizi dei fornitori open source. “In questo modo, i clienti macOS Server possono installare i servizi più sicuri e aggiornati non appena sono disponibili”.

Alcuni servizi (Server di file, Server di cache e Server di Time Machine) sono stati migrati da macOS Server a macOS High Sierra e seguenti e si trovano in Preferenze di Sistema > Condivisione; altri sono stati del tutto rimossi ed è necessario ricorrere ad alternative open source.

Sono tanti gli utenti che vogliono usare ancora i loro Mac come server per DNS, email, calendari, condivisione file, web server e altro. Con Apple che ha sostanzialmente abbandonato macOS Server, molti amministratori devono provvedere da solo con soluzioni di vario tipo. Un’alternativa all’orizzonte è quella prospettata da un gruppo che mira al porting di Zentyal Server (una nota distribuzione GNU/Linux Server) con vari pacchetti dedicati agli amministratori di sistema.

Il progetto (qui i dettagli) è su Indiegogo, il sito dedicato al finanziamento collettivo che consente alle persone di sostenere un’idea mobilitando risorse e persone. L’obiettivo è arrivare a una soluzione specifica per Mac, ottima per chi, ad esempio vuole utilizzare in ambito server un Mac mini di vecchia generazione, ma anche vecchi Mac Pro e altri computer ancora, perfetti per questo scopo.

Zentyal Server si propone come una soluzione Directory & Domain Server, Mail Server, Gateway & Infrastructure Server per la gestione di infrastrutture di piccole e medie dimensioni.

L’obiettivo è portare su macOS i moduli più importanti; Directory Services, users, groups & computers (Samba), File-Server Services, SMB 3/2/1 (Samba), Mail with SMTP, IMAP, POP3 (Postfix and Dovecot), Webmail, CalDAV (calendari), CardDAV (rubrica indirizzi), infrastrutture Coreper DNS, DHCP, NTP.

È possibile contribuire in vari modi al progetto, a partire da 43 euro.