Alcune Magic Keyboard non ricaricano iPad Pro con accessori terze parti

Quando iPad Pro e Magic Keyboard sono utilizzati insieme è possibile ricaricare il tablet collegando cavo e alimentatore alla cover con tastiera, Quest’ultima non è dotata di batteria perché è alimentata direttamente dal tablet: l’energia per il funzionamento e anche per la ricarica del tablet possono viaggiare in entrambe le direzioni attraverso i contatti Smart Connector presenti sul retro del tablet e nella parte della Magic Keyboard che sostiene magneticamente iPad Pro.

In questo modo l’utente non deve preoccuparsi della ricarica della cover con tastiera: può collegare un cavo USB-C alla porta presente nel cardine di Magic Keyboard e ricaricare così il tablet, lasciando libera la porta USB-C di iPad Pro per utilizzare accessori e periferiche esterne.

Il sistema è stato ben congegnato dagli ingegneri di Cupertino ma, secondo quando segnalano alcuni utenti, quando si utilizzano alimentatori o cavi terze parti in alcuni casi Magic Keyboard non riesce a ricaricare iPad Pro. In alcuni casi il suono di inizio ricarica del tablet viene ripetuto continuamente a pochi secondi di distanza uno dall’altro. Sullo schermo in alto a destra, in prossimità dell’indicatore della batteria, compare il messaggio Non in carica.

Va rilevato che il problema non si presenta per tutti gli utenti che usano accessori terze parti ma solo per alcuni. Il sito MacRumors ha confermato l’inconveniente utilizzando un alimentatore Anker in abbinamento a un cavo USB-C originale Apple. Nel momento in cui scriviamo non è dato sapere se si tratta di un bug o invece di una funzione di protezione voluta e inserita da Apple, anche se alcuni indizi lasciano propendere per un problema hardware riguardante alcune Magic Keyboard.

Infatti stando sempre ad alcuni utenti che hanno postato messaggi sui social e forum online, una volta contattato il servizio di assistenza Apple per questo problema con Magic Keyboard nella ricarica di iPad Pro, in alcuni casi gli addetti della società hanno avviato la pratica per sostituire la Magic Keyboard. Macitynet tornerà a parlare di questo argomento non appena ci saranno novità.

