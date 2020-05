Arrivano HUAWEI P smart 2020 e HUAWEI P smart Pro con servizi Google

Huawei presenta Huawei P smart 2020 e Huawei P smart Pro, che puntano molto sulle capacità fotografiche, senza rinunciare alle prestazioni, il tutto a prezzo accessibile. Huawei annuncia l’arrivo sul mercato italiano di Huawei P smart 2020, che si affianca a Huawei P smart Pro, presentato qualche settimana fa. Si tratta di uno smartphone entry level pensato per il pubblico più giovane, e che punta moltissimo sul design e comparto fotografico, naturalmente con un occhio al portafoglio.

Entrambi dotati dei Google Mobile Services, Huawei P smart 2020 e HUAWEI P smart Pro forniscono agli utenti gli strumenti necessari per godere a pieno dell’intero ecosistema Android.

In particolare, Huawei P smart 2020, con display da 6,21 pollici, si distingue per le prestazioni multimediali sostenute, sempre in considerazione della fascia di prezzo del terminale, grazie a un sistema di tre fotocamere, dotate di Intelligenza Artificiale. In particolare, la doppia fotocamera posteriore da 13MP f/1.8 + 2MP, è dotata di riconoscimento automatico fino a 22 categorie tra oggetti e scene, mentre la fotocamera anteriore da 8MP f/2.0 è in grado di riconoscere 8 tipi di sfondi verticali e applica diversi algoritmi di ottimizzazione.

Il terminale è alimentato dal processore Kirin 710 Octa-Core con processo produttivo a 12nm, mentre lato software arriva con l’interfaccia grafica EMUI 9.1, che modula il colore di sfondo e dei caratteri. Non manca la tecnologia Huawei GPU Turbo per migliorare l’efficienza complessiva del dispositivo, dal punto di vista grafico, delle prestazioni e del consumo energetico.

Quanto all’autonomia, P smart 2020 vanta una batteria da 3400 mAh, che assicura fino a 25 ore in conversazione. Ancora, completano il dispositivo una memoria RAM da 4GB + 128GB ROM e fino a 512GB di spazio di archiviazione espandibile.

Costa 199 euro e si acquista già su Amazon.

HUAWEI P smart Pro

L’altro terminale in uscita in Italia è P Smart Pro. E’ alimentato dal processore Kirin 710F e da un SoC a basso consumo energetico. Punto di forza dello smartphone sicuramente il sistema a tripla fotocamera potenziata da Intelligenza Artificiale, composto da una fotocamera principale da 48MP, una fotocamera Ultra-Wide-Angle da 8MP e una fotocamera di profondità da 2MP.

Monta un display FullView senza cornici, non interrotto dal notch della fotocamera frontale (a scomparsa), con tecnologia LCD e diagonale da 6,59 pollici. La batteria integrata è da 4000mAh e assicura fino a 14 ore di navigazione web e 9 ore di riproduzione video o di gioco e fino a 40 ore di telefonate, e 80 ore di riproduzione musicale.

Prezzi e disponibilità in Italia

Huawei P smart 2020 sarà disponibile dalla prossima settimana in tre varianti di colore: Aurora Blue, Midnight Black ed Emerald Green, al prezzo consigliato al pubblico di 199,90 euro. Invece Huawei P smart Pro è già disponibile in due colori, Midnight Black e Breathing Crystal, al prezzo consigliato al pubblico di 299,90 euro. Su Huawei Store al prezzo vantaggioso di a 269,90€.

