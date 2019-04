Alexa e Assistente Google più precisi sul governo UK

Gli altoparlanti smart rappresentano una risorsa importante per fornire risposte a domande di base, come quelle relative al meteo o al risultato sportivo di un evento. Tuttavia, dal momento che le risposte a molte di queste domande provengono dalla capacità di Google di rintracciarne il contenuto dalle pagine web, a volte tali risposte possono essere imprecise o volutamente manipolate. Da oggi, le risposte sul governo UK saranno ancor più precise. Ecco perché.

Il governo locale ha infatti aggiunto 12.000 query contenenti informazioni proprio per Google Assistant e Alexa. Il Digital Service del Regno Unito ha lavorato negli ultimi sei mesi ad un progetto di prova per “permettere alle persone di accedere alle informazioni da GOV.UK senza dover toccare la tastiera di computer”. Alcune domande che ora troveranno risposta da parte degli assistenti vocali includono “Come faccio a richiedere il passaporto”, e “che cosa è il salario minimo nazionale”.

Il gruppo, come evidenzia anche androidpolice, sta ancora aggiungendo ulteriori informazioni su Assistant e Alexa, e sta esaminando i modi per rinnovare le tasse automobilistiche ed eseguire altre operazioni attraverso gli altoparlanti intelligenti. Chissà che in futuro gli smart speaker potranno permettere agli utenti di interfacciarsi con ulteriori unità governativa per sbrigare pratiche burocratiche, che attualmente richiedono invece lunghe file agli sportelli.