Alexa legge la mente nello spot del Super Bowl

La pubblicità Amazon del Super Bowl LVI con Scarlett Johansson e Colin Jost mostra una versione di Alexa evoluta in grado di leggere la mente dei protagonisti, ed agire di conseguenza rispondendo a richieste non pronunciate, ma solo pensate dai due.

Il divertente spot inizia nella casa smart della coppia con Jost che chiama Johansson per mostrarle la routine prevista per il grande giorno del Super Bowl «Alexa, è il giorno della partita», afferma con sicurezza Jost, mentre l’assistente accende la TV sul servizio video Prime di Amazon, chiude le persiane e, a sorpresa, raffredda le bottiglie di rosato in una cantinetta vino. “È come se potesse leggerti nella mente”, esclamano i due all’unisono.

Quest’ultima azione di raffreddamento delle bottiglie è basata su una caratteristica reale di Alexa chiamata Hunches (intuizioni), in cui Amazon raccoglie i dati nella casa smart per prevedere e consigliare le azioni che dovrebbero aver luogo: come spegnere le luci nella camera da letto quando si imposta una scena nel soggiorno. Le intuizioni sono abilitate per impostazione predefinita nell’assistente.

L’annuncio continua con alcune scene divertenti: Johansson che si sveglia accanto a Jost nel letto e Alexa annuncia improvvisamente che sta ordinando il collutorio, rivelando che Jost sta pensando a quanto sia cattivo l’alito di Johansson appena sveglia. In un’altra situazione, Alexa avvia la riproduzione di “Little Lies” (ossia piccole bugie) dei Fleetwood Mac, mentre Johansson rassicura Jost sul fatto che non le piace molto recitare scene d’amore.

Questo è il settimo anno in cui l’assistente vocale di Amazon viene pubblicizzato durante il Super Bowl, con il presidente di Amazon Jeff Bezos tanto orgoglioso da presentare personalmente lo spot tramite Twitter. L’ex CEO ha recitato nella pubblicità del Super Bowl di Amazon del 2018 insieme a celebrità come Cardi B e Gordon Ramsay, rispondendo alle domande dei clienti.

Alexa è sempre pronta per gli avvenimenti più importanti: in Italia ha offerto una serie completa di contenuti dedicati a Sanremo.