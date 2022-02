Sony lancia il sito ufficiale PlayStation VR2

PlayStation VR2 è sempre più vicino, e se ancora non c’è una data per l’inizio dei preordini, l’apertura del sito web ufficiale da parte di Sony è comunque un indizio importante in tal senso.

Sony ha appena lanciato il sito Web dedicato al nuovo visore per la realtà virtuale, ricco di informazioni su quello che sarà il prossimo visore. Ricordiamo che Sony ha rivelato il visore PlayStation VR2, e il controller Sense, già il mese scorso, dunque il sito è il logico corollario di quella presentazione, e si concentra sull’esperienza VR di nuova generazione.

Il sito web non contiene nuove informazioni oltre a quelle già rivelate a gennaio. La pagina ricorda comunque che il giocatore potrà beneficiare di un visore VR in grado di supportare immagini 4K HDR con un campo visivo di 110 gradi, grazie alle prestazioni offerte dalla PS5, che dovrà essere collegata tramite un unico cavo.

Tra le novità presentate da Sony per questo nuovo dispositivo, il livello di tracciamento raggiunto, sia per gli occhi, che per il movimento generale, grazie all’impiego di quattro telecamere integrate nel visore. Non solo, a questo si aggiunge il supporto alle vibrazioni del visore, oltre alla tecnologia Tempest 3D AudioTech per un suono coinvolgente. Naturalmente, il nuovo controller Sense sarà uno dei protagonisti di questo upgrade della periferica.

Si sa già che è in sviluppo un gioco esclusivo per dimostrare le qualità e le novità di questo VR2. Si spera che Horizon Call of the Mountain verrà lanciato insieme al visore, anche se ancora non si hanno date di rilascio ufficiali per questo nuovo hardware.

La buona notizia è che nella parte inferiore di questo nuovo sito web Sony dedicato a PlayStation VR2 è possibile registrarsi, utilizzando il proprio account PlayStation Network, per essere informati su quando i preordini di VR2 saranno attivi.

