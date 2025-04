Con retroStrip torna la Striscia di Controllo di Mac Classic

Pubblicità

retroStrip è una piccola utility per macOS Sequoia che consiste in un launcher per le app, i file, le cartelle e i segnalibri. Ricorda molto la Striscia di Controllo che era possibile usare sui vecchi Mac con MacOS Classic, apparsa a partire dal System 7 nel 1991.

La striscia di controllo (ridimensionabile e che era possibile mostrare e nascondere) era presentata all’epoca come “un modo semplice e veloce di modificare alcune impostazioni del computer” per esempio per attivare/disattivare la condivisione, regolare il volume degli altoparlanti.

Era possibile spostare la striscia ovunque lungo i margini sinistro e destro dello schermo, cambiare il font, organizzare l’ordine degli elementi (tenendo premuto il tasto Opzione e trascinando gli elementi), oltre che personalizzarla, aggiungendo e rimuovendo gli elementi.

Il concetto di restroStrip è simile. Dopo aver scaricato l’utility da qui (sezione purchase > free download), si può copiare nella cartella Applicazioni e avviarla: la striscia appare in basso a sinistra ma può essere spostata in qualunque punto dello schermo.

La prima icona colorata di rosso a sinistra della striscia consente di aggiungere dei moduli (di default sono presenti tre moduli); dopo aver aggiunto un modulo è possibile fare click sulla relativa icona e modificare il nome e altre impostazioni cliccando sull’icona con i tre puntini. Da queste impostazioni è possibile aggiungere elementi quali: app, file e cartelle, link web, link mail, link che rimando all’app Mappe, numero di telefono, scorciatoie.

Sempre dalle Impostazioni dell’app è possibile impostare la modalità di visualizzazione della strip (orizzontale o verticale), cambiare il tema grafico (c’è anche un tema che ricorda MacOS classico), attivare o disattivare la visualizzazione di un mini-calendario e ingrandire la dimensione della striscia.

La versione base dell’app è gratuita; pagando 1,99 dollari (circa 1,85 euro) si può aiutare lo sviluppatore e ottenere la versione con un tema attivo, oppure 5,55€ per la versione con tutti i temi selezionabili. Indipendentemente dalla versione scelta, non cambiano le funzionalità disponibili.