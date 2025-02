Ciao ciao Apple, ecco Alexa Plus, l’assistente virtuale che ragiona, dialoga e vede

Mentre Apple si dibatte in una ricerca del sacro Graal per combinare le filosofie aziendali, i ritardi storici, la difficile ma obbligata rivoluzione di Siri, con Apple Intelligence, Amazon mette la freccia e supera.

La risposta in un’area sempre più surriscaldata quella dell’Ai, da parte del colosso delle vendite on line, si chiama Alexa + o Alexa Plus come dovrebbe si pronuncia, anticipata versione estremamente evoluta dell’assistente personale, croce e delizia di tanti sui clienti.

Alexa + rappresenta un salto enorme rispetto alla Alexa che conosciamo. La dimostrazione è giunta negli esempi di utilizzo che si sono visto oggi a New York dove è stata presentata.

Il concetto di base intorno a cui si sviluppa Alexa+ è lo sforzo di portare l’Intelligenza Artificiale nella quotidianità, nelle che si fanno comunemente a casa, in ufficio, in viaggio.

Se l’attuale Alexa fatica a comprendere quel che dicevamo ed è in grado di rispondere solo a singoli e semplificati “prompt”, Alexa + si fonda sull’AI generativa che la rende capace di dialogare, vedere, prenotare tavoli ai ristoranti, controllare i dispositivi della smart home (es. luci e sistemi sorveglianza), ordinare la spesa a domicilio per conto nostro, inviare inviti agli amici e ricordare le conversazioni già avvenute.

L’assistente digitale è “multimodale” (utilizzabile in modi e contesti diversi) accedendo a input differenti (es. può analizzare documenti o immagini catturate con la fotocamera degli Echo Show) e fornire risposte che possono essere voce o file multimediali (video, audio e immagini).

Nella presentazione, che tornando ad Apple ha decisamente fatto impallidire il livello evolutivo di Cupertino nell’Ai, è stata evidenziata la possibilità di verificare la disponibilità di biglietti ai concerti, fornire informazioni su attività locali (sfruttando Yelp) e prenotare al ristorante. Si possono effettuare richieste particolari, come ad esempio, cercare viaggi, creare itinerari, o ancora, richiedere la “lettura” di guide per chi studia per poi farsi interrogare e verificare la nostra preparazione.

Non mancano funzioni dedicate all’ascolto della musica, con la possibilità di individuare brani indicando anche descrizioni vaghe; si può chiedere ad Alexa di saltare a una particolare scena in un film (nella dimostrazione per una richiesta del genere sono stati necessari un po’ di tentativi).

All’evento che si è svolto a New York ha partecipato il CEO Andy Jassy, e quest’ultimo ha dato subito a parola a Panos Panay (responsabile di prodotti e servizi) ex Chief Product Officer di Microsoft, passato ad Amazon nel 2023.

Un diverso dirigente, Daniel Rausch, ha parlato dell’architettura di Alexa+, spiegando che l’assistente accede al servizio Amazon Bedrock scegliendo il migliore modello (LLM) per eseguire il compito richiesto, in altre parole i modelli Nova proprietari o quelli di Anthropic (società nella quale ha investito 2,75 miliardi di dollari). La “conoscenza” di Alexa+ tiene conto di informazioni fornite da realtà con le quali sono stati stipulati accordi, tra cui Associated Press, Reuters, TIME, USA TODAY e Politico.

February 26, 2025