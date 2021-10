Alienware celebra 25 anni con il super PC da gioco Aurora

Tanti colossi della tecnologia USA sono nati in garage, così come è successo anche per Alienware, 25 anni fa in un garage vicino a Miami: per celebrare l’anniversario il marchio specializzato in PC per videogiochi di proprietà Dell presenta la nuova generazione di Aurora, famiglia di PC desktop con prestazioni elevate e design inconfondibile anche grazie allo chassis Legend 2.0 completamente riprogettato e ridisegnato.

Non passa inosservato ma soprattutto migliora tutto in ottica gaming: si apre e permette di intervenire sulle componenti interne senza usare alcun strumento. Pur mantenendo dimensioni e ingombri quasi identici al modello precedente, lo chassis Legend 2.0 dei nuovi Alienware Aurora è stato completamente riprogettato fino a ottenere il 50% di volume interno in più. Tutti i connettori sono stati posizionati ai bordi della scheda madre per evitare qualsiasi ostruzione o rallentamento del flusso d’aria, anche questo completamente riprogettato.

Nei modelli base di Alienware Aurora ci sono due ventole da 120mm, una frontale per l’ingresso di aria fresca che genera un flusso all’interno dello chassis, poi raccolto ed esploso dalla seconda ventola sul retro. In base alla configurazione della macchina, man mano che si sale di potenza delle componenti interne, il sistema aggiunge un’altra ventola frontale da 120mm, fino ad arrivare a un totale di quattro ventole con l’ultima, sempre da 120mm, sul retro. Nelle configurazioni top è possibile optare anche un sistema di raffreddamento a liquido.

Il costruttore dichiara che in questo modo è possibile ridurre la rumorosità della macchina, del 16% in fase di riposo, fino al 9% in meno durante i carichi intensivi per processore e scheda video. Per gli smanettoni che lavorano di overclocking per spremere ogni singolo fotogramma aggiuntivo, il calo della rumorosità può arrivare fino al 15% in meno. I miglioramenti nel sistema di raffreddamento non portano solo meno rumore ma anche un incremento del 5% nelle prestazioni grafiche.

Infine lo chassis, progettato per essere bello da vedere da ogni angolazione, può essere personalizzato con un pannello trasparente che sfoggia la scheda madre con 8 punti di illuminazione personalebile e un pannello magnetico posteriore per coprire la selva di cavi sul retro. Nelle prossime ore, oltre a festeggiare i 25 anni di attività, Alienware svelerà tutti i dettagli, le configurazioni e i prezzi di Aurora.