Aliexpress festeggia l’anniversario Blackview con sconti fino al 50%

Dodici anni di Aliexpress non sono affatto pochi: per questo l’azienda ha deciso di festeggiare in maniera speciale proponendo una vasta gamma di prodotti con sconti che arrivano fino al 50% su Blackview. Di seguito un elenco di quelli che riteniamo più interessanti per il nostro pubblico.

OSCAL S60 Pro

Questo telefono è scontato al 50%: invece di 219,99 dollari viene venduto a 109,99 dollari. E’ stato da poco lanciato sul mercato e tra le sue caratteristiche di punta c’è una telecamera per la visione notturna IR da 8 MP, molto comoda per scattare foto e registrare video nitidi anche nell’oscurità più totale. Non solo, ma diventa così un valido strumento per controllare l’ambiente al buio ed evitare così animali pericolosi durante un campeggio, controllare l’esterno di casa e, perché no, scovare anche telecamere nascoste nelle stanze d’albergo. E’ anche dotato di una fotocamera anteriore da 8 MP e una posteriore da 13 MP capace di scattare foto anche sott’acqua. Completa il quadro un processore octa-core MediaTek Helio A25 con 4 GB di RAM, 32 GB di ROM e fino a 1 TB di memoria espandibile e l’interfaccia Doke OS 2.1 basato su Android 11. Infine, la batteria da 5.580 mAh e la struttura robusta e resistente, capacce di resistere ad urti e cadute senza custodia.

Blackview BV8800

Blackview BV8800 è un altro smartphone rugged con il sistema di visione notturna che, per l’occasione, viene scontato a 221,99 dollari quindi col 26% di risparmio rispetto ai 299,99 dollari di listino. Rispetto all’OSCAL S60 Pro è migliore sotto diversi aspetti. Ad esempio il comparto fotografico è composto da una camera Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP, mentre quella con visione notturna è una R Sony IMX376 da 20 MP, poi c’è una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP 117° e una fotocamera frontale Samsung ISOCELL 3P9 da 16 MP. Inoltre ha uno schermo con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e l’ultimo Doke OS 3.0, processore MediaTek Helio G96 con 8 GB di RAM LPDDR4X e una memoria ROM di tipo UFS 2.1 da 128 GB, oltre ad una batteria da 8.380 mAh con ricarica rapida da 33 Watt.

Blackview BV6600 Pro

Questo telefono è scontato al 46%, quindi costa 228,85 dollari anziché 423,79 dollari. Anziché una telecamera per la visione notturna ne monta una con visione termica, utile per guardare attraverso fumo denso, nebbia, polvere e per misurare le differenze di calore nell’ambiente circostante. E’ così utile anche per rilevare problemi idraulici e perdite, ispezionare guasti elettrici, cercare piccoli animali domestici nascosti in casa e cose del genere. Monta una batteria da 8.580 mAh, processore MediaTek Helio P35 con 4 GB di RAM e 64 GB di ROM.

Blackview A95

Siamo al 45% di sconto con un prezzo di 137,49 dollari a fronte di un costo di listino pari a 249,99 dollari. Questo telefono è stato definito «il più bello della serie A» perché combina una varietà di colori ad un aspetto che si avvicina a quello dell’iPhone. Per quanto riguarda il comparto multimediale monta una fotocamera Sony IMX376 da 20 MP, e poi processore MediaTek Helio P70, 8 GB LPDDR4X RAM + memoria UFS 2.1 128 GB, 1 TB di memoria espandibile, display HD+ da 6,528 pollici, Doke OS 2.1 basato su Android 11, batteria da 4.380 mAh e ricarica rapida da 18 Watt.

Blackview A100

In offerta al 42% con un prezzo di 144,99 dollari anziché 249,99 dollari, questo è un altro telefono dal design elegante e con buone prestazioni dal punto di vista fotografico. Monta infatti una Sony IMX362 da 12 MP con tecnologia di messa a fuoco automatica a doppio pixel e VCM a circuito chiuso che consente la messa a fuoco automatica in appena 0,03 secondi. C’è poi una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP per scattare foto di gruppo, processore octa-core MediaTek Helio P70, RAM LPDDR4X da 6 GB + ROM UFS 2.1 da 128 GB, Doke OS 2.0 basato su Android 11, display FHD+ da 6,67 pollici, batteria da 4.680 mAh e NFC.

Blackview Tab 11

Chi invece cerca un tablet può prendere questo, in sconto del 24% a 189,99 dollari anziché 249,99 dollari. Monta un display 2K da 10,36 pollici, certificazione Widevine L1 e due altoparlanti BOX, per un divertimento audio e visivo di alta qualità. La batteria da 6.580 mAh e il chip Unisoc T618 di fascia media con 8 GB di RAM e 128 GB di ROM promettono buone prestazioni e lunga durata. C’è poi l’ultimo Doke OS_P 2.0 basato su Android 11 e il supporto per la tastiera esterna. Monta infine due slot per schede, quindi è possibile inserire due schede SIM 4G per effettuare chiamate e utilizzare i dati mobili, oppure inserire la scheda microSD fino a 1 TB per salvare una gran quantità di file.

Di più…

Per il dodicesimo compleanno di Aliexpress c’è comunque molto altro. Le offerte saranno attive dal 28 marzo fino al 1 aprile e le potete sfogliare tutte direttamente da questa pagina.