Apple riduce la produzione di iPhone SE 2022

Il più recente iPhone SE 2022 è stato presentato nell’evento dell’8 marzo e poi commercializzato a partire dal 18 marzo (qui la nostra recensione): nonostante sia da poco arrivato sul mercato sembra che Apple abbia già ridotto gli ordinativi di produzione di questo terminale presso i propri fornitori a causa di una domanda degli utenti inferiore alle previsioni.

Secondo quando segnala Nikkei Asia Apple avrebbe ridotto la produzione di iPhone SE 2022 nel trimestre in corso di 2-3 milioni di unità. I fornitori di Apple indicano che la domanda è inferiore alle previsioni, attribuendo la causa alla maggiore incertezza globale dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina.

Secondo altri osservatori invece tra le cause della richiesta inferiore al previsto rientra anche il design scelto da Apple, troppo simile se non addirittura identico a quello del modello attuale e soprattutto corrispondente a un design ormai superato da anni nella gamma dei modelli top, che include ancora grandi cornici intorno allo schermo e la presenza del tasto Home con Touch ID.

A corroborare ulteriormente la segnalazione di un calo di produzione di iPhone SE 2022 arriva anche un post di Ming Chi Kuo. Secondo l’attendibile analista questo terminale risulta in magazzino e disponibile pressoché ovunque, da cui deduce una richiesta di mercato e da parte degli utenti inferiore alle previsioni della multinazionale di Cupertino. Kuo riduce così la sua precedente previsione per spedizioni totali di iPhone SE 2022 comprese tra 25-30 milioni di unità, portandole ora a 15-20 milioni di terminali entro la fine di quest’anno.

Shanghai lockdown doesn't affect the iPhone SE production. However, the new iPhone SE demand is lower than expected (the delivery status "in stock" as one of the proofs), and I cut my shipment estimation in 2022 to 15-20M (vs. 25-30M previously).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 28, 2022