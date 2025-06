AliExpress svela quanto spendono e cosa comprano gli italiani online

L’ultima ricerca di mercato Consumer Insights Report di AliExpress conferma che l’e-commerce e gli acquisti online fanno parte integrante della vita quotidiana degli italiani, ma con differenze notevoli in base all’età, agli importi spesi in base alla regione o alla città, fino a svelare la classifica dei prodotti più acquistati.

Il 64% degli italiani effettua regolarmente acquisti online, mentre oltre il 65% ha effettuato più di cinque acquisti negli ultimi tre mesi. Il 21% dedica allo shopping via web un’ora o due alla settimana, ma le tempistiche salgono per i più giovani della Generazione Z: quasi la metà (45%) dei nati tra la fine degli anni ’90 e il 2012 trascorre online oltre tre ore alla settimana.

La classifica dei consumatori più attivi vede comunque in testa la Generazione X, nati tra il 1965 e il 1980, seguiti dai Millennials (nati tra il 1980 e il 1994) infine dalla Gen Z.

Quanto spendono gli italiani online

La ricerca commissionata da AliExpress è stata condotta da Censuswide intervistando 1.500 persone tra la fine di aprile e la prima settimana di maggio. La spesa media online degli italiani è di 643 euro negli ultimi tre mesi, ma l’importo più che raddoppia per il 7% degli italiani che hanno dichiarato per lo stesso periodo acquisti online per 1.440 euro.

L’Emilia Romagna è la prima regione in testa con una spesa media online di 738€, seguita dal Veneto (737€) e dalla Sicilia (678 euro). La classifica delle prime sette regioni vede al quarto posto il Lazio con 663€, la Lombardia con 603€, infine Piemonte (597 euro) e Campania in settima posizione con 572 euro.

Cosa acquistano gli italiani online

Qui di seguito riportiamo l’elenco delle categorie dei prodotti più acquistati online dagli italiani, indicate dagli intervistati per i tre mesi precedenti la ricerca di mercato:

Generi alimentari e bevande: 213 €

Elettrodomestici ed elettronica di consumo: 110 €

Telefoni e accessori: 100 €

Abbigliamento, intimo, pigiama e calzature: 98 €

Beni di largo consumo: 86 €

Bellezza e salute: 75 €

Sport e intrattenimento: 70 €

Gioielli, accessori e orologi: 65 €

Casa, giardino e attrezzi: 68 €

Prodotti per animali domestici: 58 €

Matrimoni ed eventi: 57 €

Bagagli e borse: 52 €

Giocattoli e hobby: 47 €

Madre e figli: 43 €

Gli Italiani e AliExpress

Dalla ricerca emerge la popolarità di AliExpress: il 43% degli italiani ha effettuato almeno un acquisto, mentre il 21% sono clienti attivi. Anche qui le percentuali salgono per i più giovani: il 30% della Generazione Z effettua acquisti regolarmente, mentre le città con la più alta penetrazione sono Napoli 59%, Palermo 46%, Roma 45%, Venezia 42%, Milano 37% e Torino 37%.

