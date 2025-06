Recensione Sensibo Air Pro, climatizzatore smart e qualità dell’aria in un solo dispositivo 

Si avvicina l’estate portando con sé uno dei peggiori incubi: il caldo infernale. I modi per combatterlo sono tanti e la tecnologia aiuta sicuramente in questo senso. Sensibo Air Pro rappresenta un’evoluzione smart nella gamma di controller per climatizzatori: unisce il controllo remoto, l’automazione domestica e il monitoraggio ambientale in un unico dispositivo compatto e facile da usare. Si tratta di uno strumento che, in primis, aiuta chi ha un condizionatore tradizionale a trasformarlo in un apparecchio smart senza sostituirlo.

Design e installazione

Il design di questo Sensibo Air Pro è davvero minimale e moderno, anche se come diremo in seguito c’è una caratteristica che sembra tradire la sua età. Le sue dimensioni sono davvero contenute, pari a circa 65 x 65 x 17 mm, potendo così integrarsi facilmente in qualsiasi stanza. Può essere fissato a parete con una striscia adesiva o posizionato su una superficie piana, purché sia visibile dal climatizzatore, dato che invia comandi tramite infrarossi al condizionatore.

L’elemento che contrasta un poi con la modernità è la tipologia di alimentazione: non propone batterie interne ma solo un ingresso micro-USB, che può limitare un po’ la libertà nel posizionamento.

La facilità di installazione è tra i punti forti. Sarà sufficiente scaricare l’app Sensibo gratuitamente da App Store o Google Play per avviare la procedura automatica di prima installazione. In pratica viene richiesto di collegarsi al Wi-Fi (solo 2.4 GHz) e puntare il telecomando del condizionatore per sincronizzarlo. In pochi minuti, il vecchio split è pronto per essere controllato da remoto, anche con la voce.

Il dispositivo è compatibile con la maggior parte dei condizionatori dotati di telecomando a infrarossi (come modelli split, portatili o a finestra). Tuttavia, nel nostro caso, la funzione di rilevamento automatico del telecomando non ha funzionato come previsto: pur ricevendo il segnale e confermandone la ricezione, il Sensibo non riusciva a configurarsi correttamente. Abbiamo quindi dovuto procedere manualmente, selezionando il marchio del nostro condizionatore per completare la configurazione e farlo funzionare.

Funzionalità smart: automazioni, geofencing e risparmio energetico

La schermata principale è ricchissima di funzionalità, anche se purtroppo molte delle funzionalità proposte richiedono un abbonamento. Il Sensibo Air Pro offre, tra le funzioni certamente più utilizzate e intelligenti, quella del Controllo remoto da app o tramite Alexa, Google Assistant, Siri e Apple HomeKit, il Geofencing per accedere o spegnere il climatizzatore in base alla propria posizione.

Ancora, non manca la possibilità di programmazioni orarie e scenari personalizzabili, o il Rilevamento della presenza per permettere di accendere il condizionatore quando si è nella stanza. Quest’ultima opzione, però, necessita di sensori aggiuntivi venduti separatamente.

L’app funge da telecomando completo del proprio condizionatore, potendo accendere e spegnere lo spalti, impostare la temperatura desiderata o la modalità di funzionamento. Ancora, è possibile impostare temperature differenti a orari diversi, far partire l’aria solo quando si è in casa, oppure regolare tutto in base alla temperatura e umidità reali rilevate in stanza.

Monitoraggio qualità dell’aria

La vera novità del Sensibo Air Pro, nonché il suo punto forte, è il sensore integrato per la qualità dell’aria, capace di rilevare composti organici volatili (TVOC), sostanze tipicamente rilasciate da detergenti, mobili o vernici, e la CO₂, il cui valore è calcolato per stimare il livello di ventilazione dell’ambiente.

Oltre a questi, il dispositivo misura anche temperatura e umidità. Tutti i dati vengono visualizzati nell’app attraverso grafici dettagliati e punteggi qualitativi, con la possibilità di ricevere notifiche push in caso di valori critici.

Anche in questo caso il sistema può offrire di più con l’aiuto di altre periferiche vendute separatamente. Ad esempio, questo Sensibo Air Pro è in grado di accendere automaticamente il purificatore d’aria Sensibo Pure.

Da notare che la periferica non è comunque in grado di rilevare polveri sottili (PM2.5), fumo o pollini, quindi non si tratta di un sostituto a un monitor professionale in caso di allergie e incendi.

App, abbonamento e compatibilità

Veniamo alla nota leggermente dolente. Molte delle funzioni extra offerte dall’app sono a pagamento. L’app Sensibo è sicuramente ben progettata e mostra tutti i comandi più utili nella prima schermata, permettendo di gestire il condizionatore come si farebbe con il telecomando tradizionale.

Non solo, mostra cronologie dettagliate dei dati ambientali e ciascuna opzione si trova davvero al posto giusto. Il menù iniziale è ricco di icone, che ben esplicitano il funzionamento. Tuttavia, quelle più avanzate – come l’automazione evoluta o il rilevamento delle finestre aperte – sono disponibili solo con l’abbonamento Sensibo Plus a 5,99 euro al mese o 2,91 euro al mese se si sottoscrive l’abbonamento annuale.

Il pagamento per alcune funzionalità extra può essere comprensibile, ma per altre risulta davvero difficile da accettare. Ad esempio, mentre è disponibile una funzione timer gratuita per spegnere il condizionatore dopo un tot, la funzione timer per lo spegnimento automatico ricorrente del condizionatore rientra tra le funzioni a pagamento.

Conclusioni

Se state cercando un controller smart per il climatizzatore che proponga anche un livello base di monitoraggio della qualità dell’aria, Sensibo Air Pro è una scelta eccellente. È facile da installare, affidabile e ben supportato dall’app.

Se invece avete già un Sensibo Air o Sky, e volete un monitor centrato solo sul rilevamento della qualità dell’aria, potreste considerare un sensore standalone più completo. Per chi parte da zero, o desidera una gestione del clima realmente automatizzata è una scelta davvero versatile.

Pro

Controllo completo del climatizzatore tramite app e voce

Automazioni personalizzabili basate su temperatura, umidità, geolocalizzazione

Sensori per CO₂ e TVOC integrati

Design compatto e facile installazione

Compatibilità con Alexa, Google Assistant, Siri e HomeKit

Contro

Alcune funzioni richiedono abbonamento

Alimentazione via cavo Micro USB

Non compatibile con climatizzatori centralizzati

Potete acquistarlo su Amazon direttamente a questo indirizzo.

