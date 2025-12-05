Apple proietta gli alberi di Natale disegnati con iPad nella Battersea Power Station di Londra

Sulla falsariga di quanto fatto nel periodo natalizio dello scorso anno, Apple ha iniziato a proiettare gli alberi di Natale disegnati con iPad sulle torri della Battersea Power Station, un’ex centrale a carbone situata a Battersea, Londra, dove ha sede un Apple Store e il quartier generale di Apple nel Regno Unito.

Gli alberi disegnati con iPad mostrati sulle torri sono stati selezionati tra quelli inviati dai clienti Apple in occasione di un concorso lanciato il mese scorso. I 24 disegni vincenti saranno proiettati ogni sera fino al 24 dicembre.

In mostra vi sono non solo abeti disegnati da dilettanti, ma anche altri, creati da celebrità come Kylie Minogue, Stephen Fry o Maro Itoje (i vari disegni sono visibili qui in un comunicato di Apple UK).

Un evento che è ormai una tradizione

Lo scorso anno era stata proiettata un’animazione in stop motion con Wallace & Gromit (due personaggi immaginari protagonisti di noti cortometraggi e lungometraggi britannici) ottenuta con 6.000 foto scattate con l’iPhone 16 Pro Max; nel 2023 erano stati proiettati i Bigger Christmas Trees di David Hockney, visibili sui camini da 101 metri della centrale elettrica che offrono una vista panoramica mozzafiato sulla intera Londra.

Apple ha inaugurato i quartier generali del Regno Unito e l’Apple Store di Battersea Power Station nel 2023. L’azienda è profondamente impegnata in UK dove riferisce di supportare oltre 550.000 posti di lavoro.

Apple Battersea è un punto di riferimento, concepito secondo princìpi di collaborazione, inclusività, benessere, sostenibilità; è a impatto zero sul piano operativo ed è alimentato da energie 100% rinnovabili. Una curiosità: per la creazione del quartier generale a Londra furono usati anche dei robot a quattro zampe.