Allarme truffe social, non aprire questi post: ti svuotano il conto in un attimo se lo fai

Di Francesca Testa
nuova truffa sui social post
Nuova truffa sui social, non aprire questo post - Macitynet.it

A cosa bisogna prestare molta attenzione, il nuovo meccanismo utilizzato dai cybercriminali è davvero insidioso

I social network negli ultimi tempi sono diventati veicolo di diverse tipologie di truffe, utilizzati da moltissime persone possono essere pericolosi per chi non è in possesso degli strumenti per saper riconoscere di trovarsi dinanzi a un tentativo di frode.

L’ultimo allarme è stato lanciato da Federcontribuenti che ha voluto attenzionare le persone riguardo a una nuova truffa che si sta diffondendo sui social network e che è molto insidiosa. Conoscere i meccanismi con cui agiscono questi cybercriminali è il modo migliore per riuscire a difendersi.

Truffa sui social, perché è pericoloso aprire un determinato tipo di post

La nuova truffa di cui parla Federcontribuenti sta circolando soprattutto su Facebook e Instagram e inizia con un post che sfrutta la curiosità degli utenti con test fasulli volti a valutare l’intelligenza, come quiz matematici. Si propone all’utente di partecipare, promettendo risultati certi sul livello del proprio QI o della propria personalità.

truffa social in cosa consiste
In cosa consiste la nuova truffa sui social – Macitynet.it

Il sistema pare essere molto facile, come ha descritto Federconsumatori in un comunicato diramato sul proprio sito online. Dopo che l’utente effettua il test, si chiede un piccolo pagamento per ricevere i risultati, così la persona – incuriosita dall’esito del quiz – paga senza pensarci troppo. Cliccando sul link predisposto per il pagamento, nei Termini e Condizioni sono nascoste una serie di sotto iscrizioni ad abbonamenti non richiesti, che arrivano a costare anche 60 euro a settimana.

Praticamente dopo che l’utente ha pagato la piccola cifra per ottenere l’esito del test, inizierà a ricevere addebiti per servizi che non ha mai richiesto, senza aver ricevuto – tra l’altro – un avviso che comunicasse nuovi abbonamenti. L’invito di Federconsumatori è quello di non cliccare mai su questi genere di link che circolano sui social, dove si propongono test dell’intelligenza o sulla personalità, ancor di più si raccomanda di non richiedere la certificazione finale e, quindi, pagare.

Qualora si ricevano addebiti sospetti, la prima cosa da fare è contattare la propria banca e chiedere di bloccare la carta e anche ogni tipo di pagamento verso servizi non richiesti. L’associazione di consumatori nel sopracitato comunicato ha anche chiesto la massima diffusione affinché più persone possibili vengano informate di questo rischio e diffidino da questo genere di post che circolano sui social network, bloccando sul nascere ogni genere di truffa o tentativo di far sottoscrivere abbonamenti a contenuti non richiesti e particolarmente costosi.

Samsung Color E-Paper EMDX, il cartello digitale da 32″ che sembra carta

