Houston abbiamo un problema: per ChatGPT scatta l’allarme rosso

Da lunedì 1° dicembre OpenAI è in “codice rosso“: sono stati messi in pausa progetti collaterali quali gli annunci pubblicitari, gli agenti di intelligenza artificiale di supporto allo shopping, strumenti dedicati alla salute, lo strumento produttivo Pulse e altro ancora per concentrarsi unicamente su ChatGPT nel minor tempo possibile.

A riferirlo sono sia il Wall Street Journal sia The Information citando un memo interno dell’azienda guidata da Sam Altman, spiegando che il codice rosso si è reso necessario in un momento critico di forre concorrenza, con Google che ora rappresenta un pericolo concreto e Gemini 3 Pro è visto come superiore a GPT-5.1.

L’obiettivo è migliorare funzionalità principali del chatbot, la velocità, l’affidabilità, la personalizzazione e la possibilità di rispondere a più domande.

La base di utenti delle AI di Google sta crescendo (gli utenti mensili dell’app Gemini sono passati dai 450 milioni di luglio ai 650 milioni di ottobre) e Big G è riuscita a recuperare il terreno in vari ambiti, grazie a modelli come Nano Banana (Gemini 2.5 Flash), superando i concorrenti in vari benchmark del settore e indicatori comunemente usati come confronto.

Altman ha scritto nel memo che il nuovo modello con capacità di ragionamento (e che dovrebbe essere presentato la prossima settimana) è superiore a Gemini 3, ma ci sono ancora margini di miglioramento.

Crescono gli utenti e gli interrogativi sui ricavi

Oltre a questo OpenAI ha speso miliardi di dollari, non ha ancora individuato un percorso verso la redditività e deve sfruttare le risorse per respingere la concorrenza. BiG G riesce invece a finanziare gli investimenti con i ricavi provenienti da altre fonti (pubblicità in primis).

L’azienda guidata da Altman ha una valutazione di mezzo trilione di dollari, i principali investitori sono ansiosi di acquisire azioni ma crescono gli interrogativi su come possa generare ricavi in grado di coprire gli enormi costi, anche tenendo conto che tra le centinaia di milioni di utenti molti di questi usano il servizio gratuitamente.

