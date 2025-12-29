Allarme WhatsApp, attacchi continui: come difendere il tuo account ogni giorno

Come difendere il tuo account di WhatsApp dagli attacchi continui dei malintenzionati: basta attivare queste funzioni.

Negli ultimi mesi WhatsApp continua a essere al centro del dibattito sulla sicurezza digitale, una questione che interessa milioni di utenti quotidianamente.

Con l’uso sempre più intensivo dell’app per comunicazioni personali, professionali e scambi di documenti sensibili, la tutela della privacy e la protezione del profilo sono diventate priorità imprescindibili. In risposta all’aumento dei tentativi di truffa e furti di account, WhatsApp ha implementato una nuova modalità di sicurezza avanzata, progettata per offrire una protezione più efficace e immediata.

La nuova modalità avanzata di WhatsApp per la sicurezza degli account

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno introdotto una funzione che aggrega diverse impostazioni di sicurezza già esistenti, rendendo più semplice per gli utenti attivare una protezione completa. Questa modalità avanzata si propone di ridurre significativamente i rischi derivanti da contatti sconosciuti e contenuti potenzialmente dannosi, senza complicare l’esperienza d’uso.

Una volta attivata, la modalità blocca automaticamente il download di contenuti multimediali provenienti da numeri non presenti in rubrica, limitando così la possibilità di infezioni da malware o tentativi di phishing. Vengono inoltre disabilitate le anteprime dei link, spesso utilizzate per attirare gli utenti verso siti fraudolenti o pericolosi. Un altro elemento di difesa riguarda le chiamate: WhatsApp silenzia automaticamente le chiamate in arrivo da contatti non salvati, evitando così disturbi indesiderati e possibili truffe vocali.

La gestione degli inviti ai gruppi è un’altra area su cui si concentra la nuova funzione di sicurezza. Per prevenire l’inserimento automatico in chat di spam o gruppi sospetti, la modalità avanzata limita gli inviti indesiderati, garantendo un controllo maggiore su chi può aggiungere l’utente a una conversazione collettiva. Questo provvedimento rappresenta un passo importante per contrastare le campagne di spam e i tentativi di truffa diffusi tramite gruppi WhatsApp.

Inoltre, la verifica in due passaggi, già attivabile dall’utente, viene fortemente incentivata all’interno di questa modalità, offrendo un ulteriore livello di protezione all’accesso dell’account. Viene anche ridotta la visibilità del profilo, limitando le informazioni accessibili a chi non è presente nella lista dei contatti personali, elemento chiave per preservare la privacy.

Al momento, questa nuova modalità di sicurezza è disponibile nelle versioni beta di WhatsApp per Android e iOS, e sarà distribuita a tutti gli utenti nei prossimi aggiornamenti ufficiali. L’attivazione è semplice e immediata: basta accedere alle impostazioni dell’app, selezionare la sezione dedicata alla privacy e abilitare le opzioni avanzate per la protezione dell’account. Gli utenti possono disattivarla in qualsiasi momento seguendo lo stesso percorso.

Questa novità rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro le truffe e i furti d’identità su WhatsApp, mantenendo al contempo un equilibrio tra sicurezza e facilità d’uso, aspetti fondamentali per un’app utilizzata da oltre due miliardi di persone nel mondo.