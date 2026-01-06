Allarme WhatsApp, attenzione alla truffa del codice: perdi dati personali e infetti i tuoi contatti

C’è una truffa Whatsapp in circolazione, che può far perdere dati personali e infettare altri contatti. In cosa consiste e come tutelarsi.

Ci sono messaggi a cui è essenziale prestare attenzione, perché potrebbero rivelarsi una truffa e creare tutta una serie di problemi al vostro account, da non sottovalutare assolutamente. I cyber criminali sono sempre in agguato e con un po’ di attenzione, è possibile evitare drammi che possono portare a perdita di dati sensibili e al subire frodi di denaro.

Una delle ultime truffe in circolazione è davvero sottile, perché sfrutta il fatto che il messaggio arrivi da un contatto che si ha in rubrica. Può trattarsi di un vostro amico o conoscente, ed è per questa ragione che si potrebbe essere tratti in inganno.

Whatsapp, occhio alla truffa del codice: sembra un messaggio qualunque, e invece non lo è

La truffa si svolge nel seguente modo: in qualunque momento, potreste ricevere un messaggio WhatsApp da un vostro contatto, in cui è scritto:«Scusa, ti ho mandato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?».

Sembra un messaggio come tanti, e invece è un potenziale rischio. Si tratta di una truffa a cui è fondamentale non rispondere. Il codice a sei cifre che si riceverà, infatti, è univoco e serve a trasferire in pochi istanti, il vostro account WhatsApp su quello del truffatore. Di solito è un codice che si usa se si decide di cambiare cellulare.

La cosa che è importante tenere a mente è che il messaggio in questione non arriva da un vostro amico, bensì da un hacker che ha precedentemente sottratto l’account Whatsapp di un vostro contatto.

Una volta ottenuto il suo scopo, l’hacker cerca altri numeri in rubrica a cui fare la stessa cosa. Procede, dunque, allo stesso modo, sperando che qualcuno che gli dia il codice per commettere la suddetta frode. Il pericolo di vedersi rubato l’account Whatsapp è grande. Questo perché il truffatore, una volta aver preso possesso di esso, può commettere ogni genere di frode. Ecco perché, nella maniera più assoluta, il codice non deve essere inviato a nessuno.

La regola da seguire, quindi, e da ricordare senza ombra di dubbio, è quella di non fornire il codice, in modo da non finire nella trappola e perdere l’account. Se doveste ricevere questo tipo di richiesta, è potenzialmente un caso di truffa, per cui è bene starne il più lontano possibile.