Braun Rifinitore All-In-One Series 7, cura di barba e corpo: solo 59,99€ su Amazon

Su Amazon è in sconto il Braun Rifinitore All-In-One Series 7, accessorio per la cura completa di barba, capelli, naso, orecchie e radere il corpo in modo preciso. Ora costa solo 59,99€ invece di 99,99€, con 12 strumenti in 1.

Design completo per ogni esigenza di grooming

Il Braun Rifinitore All-In-One Series 7 è un sistema di rasatura multifunzione che include 12 accessori, tra cui 7 pettini, una testina di precisione e un rifinitore per naso e orecchie. L’impugnatura AquaGrip antiscivolo garantisce controllo anche sotto la doccia, mentre il corpo completamente impermeabile permette un utilizzo pratico e una pulizia rapida. L’autonomia di 120 minuti con ricarica rapida assicura sessioni multiple senza interruzioni. È un dispositivo pensato per coprire tutte le esigenze di cura personale in casa o in viaggio.

Tecnologia AutoSense e lama ProBlade

Tra le caratteristiche distintive, spicca la tecnologia AutoSense, che rileva in tempo reale la densità della barba e regola automaticamente la potenza del motore per risultati uniformi. La lama ProBlade ultra affilata consente rifiniture precise anche nei punti più difficili. La testina PrecisionShave è progettata per definire contorni netti e puliti. Sono disponibili 14 impostazioni di lunghezza, che si adattano a vari stili di barba e taglio, rendendo il rifinitore versatile per più utenti.

Accessori inclusi e utilizzo completo

Il set comprende: regolabarba, 7 pettini, 3 accessori di rifinitura, una spazzolina per la pulizia e una custodia da viaggio. La struttura solida e la batteria agli ioni di litio indicano una progettazione orientata alla durata nel tempo. Utilizzabile sia collegato che senza filo, è adatto per sessioni rapide o complete. Il design compatto consente di riporlo facilmente, mentre la varietà di testine supporta ogni esigenza di styling personale.

Prezzo scontato su Amazon

Il prezzo di listino del Braun Rifinitore All-In-One Series 7 è di 99,99€, ma oggi è disponibile su Amazon a 59,99€.

