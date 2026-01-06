Facebook Twitter Youtube

CES 2026, HP EliteBoard G1a la tastiera che è un computer

Se scriviamo di un computer “tutto in uno” alla maggior parte di chi legge verranno in mente gli iMac. Se scriviamo Apple IICommodore 64, solo pochissimi sapranno quello di cui si parla e connetteranno il concetto di computer compatto a questi due prodotti. EliteBoard G1a, presentato da HP al CES 20026, potrebbe in un tempo rivoluzionare il concetto di all in one e contemporaneamente rendere popolari quei due prodotti sepolti nella memoria ma che a loro modo erano rivoluzionari nel fattore di forma: un intero computer sotto una tastiera.

EliteBoard G1a, specifiche e potenza

EliteBoard G1a è proprio questo: una tastiera dietro la quale sta tutto quel che serve per farne un PC completo.  Un processore della serie AMD Ryzen AI 300, con opzioni fino al Ryzen AI 7 350 PRO, capaci di gestire fino a circa 50 TOPS di elaborazione neurale per compiti di intelligenza artificiale.  Una memoria  fino a 64 GB di RAM DDR5 e lo storage fino a 2 TB di SSD,  GPU integrate della serie AMD Radeon.

Con tutto questo il dispositivo è in grado di pilotare fino a due monitor 4K in cascata tramite connessione USB-C. In pratica un PC completo dentro la tastiera, pronto per applicazioni di ufficio, videoconferenze, navigazione e strumenti di produttività.

Nonostante la densità di componenti, il peso resta contenuto: circa 726 grammi (1,69 libbre) con batteria e cavo e leggermente meno nelle versioni base. La batteria integrata offre circa 3,5 ore di autonomia, con standby che può durare oltre due giorni.

Infine Ii design della tastiera è resistente agli schizzi e soddisfa standard di robustezza come il MIL-STD-810, mentre la gestione termica è progettata per mantenere basse le temperature al tatto anche sotto carico.

A differenza di molti dispositivi compatti, non è un blocco sigillato: dall’esterno è possibile accedere e sostituire componenti come RAM, SSD, batteria e persino il modulo Wi-Fi. Anche la parte superiore della tastiera può essere rimossa e aggiornata.

macitynet.it

Design, manutenzione e uso aziendale

Il ritorno a un form factor che ricorda i computer con tastiera integrata non è un puro atto di nostalgia, ma una risposta concreta alle esigenze attuali. In un’epoca di spazi di lavoro sempre più flessibili, postazioni condivise e crescente uso di strumenti di intelligenza artificiale, avere un PC compatto, portatile, facile da aggiornare e da gestire può fare la differenza per molte aziende.

Questo rende l’EliteBoard un candidato naturale per reparti IT e ambienti aziendali dove facilità di aggiornamento, riparabilità e gestione nel tempo sono fattori importanti.

L’EliteBoard G1a si posiziona quindi tra i notebook tradizionali, i mini-PC e i desktop, offrendo un’alternativa originale pensata per produttività, compatibilità ai moderni workflow e semplicità di integrazione.

HP prevede di rendere disponibile l’EliteBoard G1a a partire da marzo 2026, con dettagli sui prezzi che saranno annunciati più vicino alla data di lancio.

