CES 2026, HP EliteBoard G1a la tastiera che è un computer

Se scriviamo di un computer “tutto in uno” alla maggior parte di chi legge verranno in mente gli iMac. Se scriviamo Apple II o Commodore 64, solo pochissimi sapranno quello di cui si parla e connetteranno il concetto di computer compatto a questi due prodotti. EliteBoard G1a, presentato da HP al CES 20026, potrebbe in un tempo rivoluzionare il concetto di all in one e contemporaneamente rendere popolari quei due prodotti sepolti nella memoria ma che a loro modo erano rivoluzionari nel fattore di forma: un intero computer sotto una tastiera.

EliteBoard G1a, specifiche e potenza

EliteBoard G1a è proprio questo: una tastiera dietro la quale sta tutto quel che serve per farne un PC completo. Un processore della serie AMD Ryzen AI 300, con opzioni fino al Ryzen AI 7 350 PRO, capaci di gestire fino a circa 50 TOPS di elaborazione neurale per compiti di intelligenza artificiale. Una memoria fino a 64 GB di RAM DDR5 e lo storage fino a 2 TB di SSD, GPU integrate della serie AMD Radeon.

Con tutto questo il dispositivo è in grado di pilotare fino a due monitor 4K in cascata tramite connessione USB-C. In pratica un PC completo dentro la tastiera, pronto per applicazioni di ufficio, videoconferenze, navigazione e strumenti di produttività.

Nonostante la densità di componenti, il peso resta contenuto: circa 726 grammi (1,69 libbre) con batteria e cavo e leggermente meno nelle versioni base. La batteria integrata offre circa 3,5 ore di autonomia, con standby che può durare oltre due giorni.

Infine Ii design della tastiera è resistente agli schizzi e soddisfa standard di robustezza come il MIL-STD-810, mentre la gestione termica è progettata per mantenere basse le temperature al tatto anche sotto carico.

A differenza di molti dispositivi compatti, non è un blocco sigillato: dall’esterno è possibile accedere e sostituire componenti come RAM, SSD, batteria e persino il modulo Wi-Fi. Anche la parte superiore della tastiera può essere rimossa e aggiornata.

Design, manutenzione e uso aziendale

Il ritorno a un form factor che ricorda i computer con tastiera integrata non è un puro atto di nostalgia, ma una risposta concreta alle esigenze attuali. In un’epoca di spazi di lavoro sempre più flessibili, postazioni condivise e crescente uso di strumenti di intelligenza artificiale, avere un PC compatto, portatile, facile da aggiornare e da gestire può fare la differenza per molte aziende.

Questo rende l’EliteBoard un candidato naturale per reparti IT e ambienti aziendali dove facilità di aggiornamento, riparabilità e gestione nel tempo sono fattori importanti.

L’EliteBoard G1a si posiziona quindi tra i notebook tradizionali, i mini-PC e i desktop, offrendo un’alternativa originale pensata per produttività, compatibilità ai moderni workflow e semplicità di integrazione.

HP prevede di rendere disponibile l’EliteBoard G1a a partire da marzo 2026, con dettagli sui prezzi che saranno annunciati più vicino alla data di lancio.