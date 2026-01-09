Altro che Netflix, questa nuova piattaforma ti regala centinaia di programmi e Serie TV gratis

La notizia che tutti gli amanti di serie tv e film stavano aspettando, una grande novità a costo zero: di cosa si tratta

Una nuova piattaforma offrirà i più bei film e serie televisive in modo gratuito in streaming. Così, per poter guardare un po’ di “buona tv” non sarà necessario pagare Netflix o altri canali concorrenti, basterà connettersi e iniziare a guardare tutto ciò che si desidera.

Si tratta di un importante passo in avanti in un’epoca in cui siamo abituati a pagare i canali streaming – seppur a un prezzo piuttosto accessibile – per poter visionare tutto ciò che si desidera.

Qual è la piattaforma dove guardare film e serie tv gratis

A lanciare una sfida alla famosa piattaforma britannica BBC iPlayer è stato Channel4, che ha deciso di avviare una collaborazione con un gigante della tv inglese UKTV, condividendo una grande biblioteca gratuita sull’app streaming dell’emittente.

Si tratta di una grande novità che chiaramente ha rallegrato non solo i telespettatori britannici, poiché tutti possono scegliere di collegarsi e gustarsi così i contenuti migliori della piattaforma. Da serie tv iconiche come The Office ai film più belli, la visione sarà totalmente gratuita.

Grazie al servizio U, che è disponibile sul canale gratuito streaming Channel 4, sarà possibile accedere a tantissimi contenuti e gustarsi la visione, senza dove affrontare alcuna spesa. In un’epoca in cui le piattaforme streaming hanno tutte un costo di abbonamento, poter avere un canale gratis non può che rallegrare gli amanti delle serie tv e dei film.

La novità è stata commentata dal direttore di Channel 4, Jonathan Allan: “Unire i programmi più amati di UKTV con i programmi pluripremiati di Channel 4 significa offrire a tutti una scelta più ampia e fantastica“. Praticamente queste due realtà hanno unito le forze per offrire contenuti gratuiti e accattivanti al loro pubblico, il direttore ha anche spiegato che è intenzione dell’azienda rendere sempre più semplice la fruizione dei programmi che più piacciono. Parliamo di centinaia di nuovi programmi, un elenco lunghissimo che ben dimostra quale sia l’intenzione di questa piattaforma, abbracciare un bacino d’utenza ampio. Nell’elenco troviamo: QI XL, The office, Birds of a Feather, Not Going out e tantissime altre serie tv, sit-com, film e chi ne ha più ne metta.

Channel 4 ha anche annunciato che nelle prossime settimane aggiungeranno altri contenuti UKTV, canale televisivo fondato negli anni Novanta. Poter visionare l’offerta televisiva di questo canale in modo gratuito e in streaming è un’importante novità ed è sicuro una sfida all’emittente BBC.