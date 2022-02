Escursione sulla neve, 10 accessori per viverla al meglio

Con gennaio siamo entrati nel pieno della stagione invernale: l’inverno d’altronde ci regala la possibilità di vivere atmosfere uniche in montagna, ma l’importante è arrivare a questo momento preparati e con la giusta attrezzatura. In questi giorni Amazon sta mettendo a disposizione una selezione originale e tecnologica di gadget che aiuta tutti, dai più esperti ai dilettanti della neve, a godersi in piena comodità un’attività all’aria aperta a basse temperature.

Sono dieci i prodotti segnalati dall’azienda che vi riportiamo con questo articolo, partendo dal cappello di lana con cuffie e microfono incorporati (scontato a 16,98 euro), così da non dover indossare sotto anche un paio di auricolari dedicati: in questo modo si potrà scendere in pista con la musica nelle orecchie e rispondere eventualmente ad una chiamata con un click (sul cappello!).

Il secondo gadget tech per restare al caldo è un paio di guanti da sci impermeabili con punte touch (in sconto a 27,99 euro), in modo da poter interagire con lo schermo del telefono senza doverli togliere. Hanno anche un taschino con zip sul dorso per metterci una chiave o una scheda (come il bancomat o la card per la camera dell’albergo).

Il terzo accessorio “caldo” in promozione è un gilet termico riscaldabile elettricamente (costa 104,99 euro): riscalda su tre zone (petto, schiena e collo) ed è possibile scegliere tra quattro diversi livelli di temperatura, adattandolo così a quella esterna e al momento della giornata o all’attività in corso.

Il cerchio dei prodotti “caldi” si chiude con questa stola bicolore 100% cashmere (104,99 euro) realizzata interamente in Italia: misura 50 centimetri di larghezza e 180 di lunghezza.

I nostri lettori lo sanno: le batterie non sopportano troppo bene gli sbalzi termici, perciò chi intende portarsi il telefono in montagna farebbe bene a comprare una custodia termica per smartphone come questa (a 17,80 euro) che lascia libera interazione con lo schermo grazie alla pellicola touch trasparente, mantenendolo contemporaneamente al caldo.

Non si scia senza idratarsi, e cosa c’è di meglio se non di una bevanda calda? Nel caso potete metterla in un thermos come questo proposto a 18,98 euro realizzato interamente in acciaio inossidabile. Si può poi riusare anche in estate per tenere al fresco sia l’acqua che un té o un’altra una bevanda idratante.

Andiamo ora sul serioso, con l’offerta a 109,59 euro sul casco Smart per sci e snowboard: è dotato di connettività Bluetooth per lo smartphone, cuffie stereo, microfono antivento e sistema PTT (push-to-talk) per parlare tramite sistema interfonico con gli altri sciatori del proprio gruppo prendendo un pulsante sul casco.

In promozione a 28,89 euro c’è poi uno zaino da trekking da 45 litri, resistente all’acqua, con tante tasche per riporre separatamente tutto l’occorrente e barre riflettenti per restare visibili anche al buio.

Ecco poi lo slittino per divertirsi sul serio: è un bob a due posti per bambini (misura circa 100 x 56 x 30 cm, portata massimo 120 chili) con sistema di sterzo con differenziale e potente freno a molla di ritorno. Costa 75 euro.

Per finire, cosa c’è di meglio di una tazza di cioccolata calda al resort? Però non senza aver messo i piedi al caldo, e il sistema più veloce per riscaldare o asciugare le scarpe (nel caso fossero bagnate) è quello dell’ascigascarpe elettrico in promozione a 18,99 euro. Si infila nella scarpa e distribuisce il calore a 360 gradi, facendo rapidamente evaporare tutta l’acqua assorbita lungo le pareti.