Amazfit Active 2, smartwatch elegante e pronto a tutto in sconto a 109€

Amazfit Active 2 con NFC a 109€, elegante, smart e pronto a tutto

Pubblicità Elegante, sottile e perfetto per lo sport e la vita quotidiana, l’Amazfit Active 2 oggi è disponibile a soli 109€ invece di 129,99: un’opportunità imperdibile per chi cerca uno smartwatch completo con GPS, display AMOLED e pagamenti NFC. Design raffinato e funzioni avanzate Il modello da 44mm in sconto è compatibile con Android e iPhone, e potete acquistarlo, invece che e si distingue per un design moderno e minimale, con cassa in alluminio leggera (24g) e uno splendido display AMOLED da 1,75 pollici, luminoso e nitido anche all’aperto. Offre oltre 100 quadranti personalizzabili e una modalità always-on. Sotto la scocca troviamo un chip GPS preciso e affidabile, il sensore BioTracker per il monitoraggio della salute e l’impermeabilità fino a 5 ATM, ideale anche per il nuoto. L’integrazione con l’assistente vocale Alexa consente di gestire promemoria, timer o dispositivi smart compatibili direttamente dal polso. In più, grazie al modulo Bluetooth, è possibile rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio quando collegato allo smartphone. Salute, sport e comodità quotidiana Con oltre 120 modalità sportive, l’Amazfit Active 2 tiene traccia di qualsiasi tipo di attività fisica, dal trekking al ciclismo, fino allo yoga. Il sensore PPG monitora in tempo reale battito cardiaco, livello di ossigeno nel sangue (SpO2), stress e qualità del sonno. Il tutto gestito tramite l’app Zepp, ricca di grafici e consigli utili. Un plus notevole è la presenza del chip NFC, compatibile con i pagamenti contactless: puoi lasciare a casa il portafoglio e pagare direttamente dallo smartwatch. La batteria, infine, offre fino a 14 giorni di autonomia con un uso tipico, per una libertà totale anche nei viaggi o durante l’attività sportiva più intensa. Prezzo imbattibile per uno smartwatch completo Al prezzo scontato di 109€, l’Amazfit Active 2 rappresenta una delle proposte più equilibrate della sua fascia. Il prezzo di listino di 129,99€ è già competitivo, ma questo sconto lo rende ancora più interessante, soprattutto considerando la presenza di NFC, display AMOLED e Alexa: funzioni che spesso si trovano solo su modelli ben più costosi. Amazfit, brand del gruppo Zepp Health, è sinonimo di affidabilità nel panorama dei wearable, con una gamma che abbina tecnologia e design a un prezzo accessibile. Se cercate uno smartwatch sottile, elegante e completo a un prezzo competitivo, con Amazfit Active 2 ne avete uno da comprare a solo mazon a 109€.

