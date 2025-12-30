Facebook Twitter Youtube

Amazfit Active Max: lo smartwatch che vi accompagna nei primi passi verso il fitness

Di Settimio Perlini
Amazfit Active Max

Iniziare a fare attività fisica con costanza è spesso la parte più complicata. Serve continuità, ma anche uno strumento che non intimorisca e che accompagni nel tempo. Amazfit Active Max nasce proprio per questo: aiutarvi a trasformare il movimento in un’abitudine quotidiana, senza imporre obiettivi irraggiungibili fin dal primo giorno.

Un punto di partenza per muoversi di più

Il nuovo smartwatch della famiglia Amazfit Active è pensato per chi in passato è stato poco attivo o si è allenato solo in modo saltuario e ora vuole cambiare ritmo. Che si tratti di correre, andare in palestra, preparare una prima gara HYROX o semplicemente restare più attivi nel fine settimana, Active Max vi segue passo dopo passo con un approccio progressivo e comprensibile. Il supporto a oltre 160 sport e attività consente di adattarlo facilmente alle vostre preferenze, mentre i piani di allenamento personalizzati basati sull’intelligenza artificiale aiutano a costruire una routine coerente con il vostro livello di partenza.

Allenamenti più semplici e dati più chiari

Uno dei punti di forza di Amazfit Active Max è la capacità di semplificare l’esperienza di allenamento. Lo smartwatch pesa circa 39,5 grammi e integra numerose funzioni automatiche che riducono al minimo le interazioni manuali. Le zone di frequenza cardiaca vengono impostate in autonomia, gli allenamenti possono partire e fermarsi automaticamente e il sistema segnala quando il battito supera determinate soglie, aiutandovi a mantenere il controllo senza distrazioni.

Il display AMOLED da 1,5 pollici contribuisce in modo significativo alla facilità d’uso. La luminosità automatica, che può arrivare fino a 3000 nit, garantisce un’ottima leggibilità sia in palestra sia all’aperto, anche sotto il sole diretto. Il contrasto elevato e i colori vividi rendono i dati immediatamente leggibili, un vantaggio concreto quando siete in movimento e avete bisogno di informazioni rapide.

Dopo l’allenamento, Active Max restituisce una panoramica dei vostri progressi. Attraverso lo smartwatch e l’app Zepp potete consultare il carico di allenamento, i tempi di recupero, la qualità del sonno e la variabilità della frequenza cardiaca, utile per interpretare il livello di affaticamento generale. L’indicatore BioCharge sintetizza questi dati in una stima dell’energia disponibile, aiutandovi a capire quando è il momento di spingere e quando invece conviene recuperare.

Mappe, connettività ed ecosistema

Amazfit Active Max non si limita al fitness di base e guarda anche a chi ama allenarsi all’aperto. Lo smartwatch supporta migliaia di mappe offline, comprese mappe topografiche, mappe delle stazioni sciistiche e mappe con curve di livello, affiancate da funzioni di navigazione pensate per accompagnarvi durante le attività outdoor.

Sul fronte multimediale e dell’ecosistema, Active Max integra microfono e altoparlante ed è compatibile con cuffie e accessori Amazfit, oltre a dispositivi di terze parti. Dall’app Zepp potete scaricare centinaia di mini-app, inclusa Podcast, che consente di ascoltare contenuti audio direttamente dall’orologio. La memoria interna da 4 GB permette di portare con voi musica e podcast anche senza connessione Internet.

Amazfit Active Max è disponibile dal 30 dicembre 2025 al prezzo consigliato di 169 euro sul sito di Amazfit e su Amazon con consegna immediata, posizionandosi come una proposta accessibile per chi vuole iniziare seriamente a prendersi cura della propria forma fisica, senza rinunciare a funzioni avanzate.

