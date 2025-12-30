Nuovi spot Apple Watch invitano a non mollare i propositi sportivi per il nuovo anno

L’inizio di un nuovo anno porta sempre con sé dei buoni propositi e “fare più sport” è uno dei più comuni.

Apple ha diffuso una serie di spot dedicati a Apple Watch che arrivano in un momento nel quale si pensa ai buoni propositi per l’anno nuovo, con l’Apple Watch proposto come strumento motivazionale, invitando a non mollare l’entusiasmo, le aspettative di cambiamento e non fermarsi verso la nuova strada da percorrere.

Gli spot invitano ad allontanarsi dal letto, dalla poltrona, dallo sgabello da bar, smetterla di mollare e correre; si vedono persone correre mentre l’Apple Watch tiene traccia degli allenamenti in corso, e mostra obiettivi degli anelli di Attività, esempi di come Apple Watch può essere utile impostando un’andatura di corsa, correre il proprio ultimo o miglior tempo su un percorso, ottenere tempi precisi su pista o creare un allenamento personalizzato che si adatti alle nostre esigenze di fitness.

Per chi è alla ricerca del miglioramento del benessere fisico e spirituale, le attività sportive offrono tantissime nuove possibilità. Tutti gli spot terminano con la tagline “Don’t Give In” (non arrendetevi, non mollare) e in uno degli spot si evidenzia che molte persone abbandonano i loro propositi entro il 9 gennaio.

Gli spot in questione (intitolati “Quit quitting with Apple Watch”) sono stati condivisi da Apple sui social media e anche caricati su Youtube come Shorts.