Amazfit Band 5, rileva ossigeno nel sangue e battito: oggi al prezzo minimo, solo 29,91 euro

Il nuovo Amazfit Band 5 scende al prezzo più basso di sempre: solo 29,91 euro, grazie ad un coupon.

Stiamo parlando di un indossabile di ottimo livello, meno costoso delle controparti popolari Garmin e Fitbit: ma altrettanto efficiente e completo.

Tra le caratteristiche tecniche di pregio di questa band Huami si pone il cardiofrequenzimetro BioTracker 2, che controlla la frequenza cardiaca a riposo e le zone di frequenza cardiaca differenziate, avvisando l’utente quando la frequenza cardiaca diventa troppo alta. OxygenBeats misura, invece, la saturazione di ossigeno nel sangue.

Il PAI, o Personal Activity Intelligence Assessment System, interpreterà la frequenza cardiaca giornaliera restituendo un punteggio da utilizzare per determinare la quantità di attività necessaria per rimanere in buona salute. Se utilizzato con Bluetooth e “tecnologie di risparmio energetico”, Huami afferma che la batteria dell’orologio può durare 15 giorni.

Huami Amazfit Band 5 è ricco di molti altre utili sensori, come un rilevatore del sonno e un monitor dello stress. Può essere utilizzato anche per attività non fitness: la sua funzionalità Amazon Alexa significa che si può chiedere all’assistente di impostare un timer, eseguire comandi domestici intelligenti, controllare le notifiche e altro ancora.

Si tratta di un dispositivo molto apprezzato e che ora viene proposto ad un prezzo irrestibile: solo 29,91 euro, grazie ad un coupon che sconta la versione in colore verde a questo prezzo. Gli altri colori hanno un prezzo di 4 euro più alto.

Click qui per acquistare

Per tutti gli articoli e le recensioni sui prodotti Amazfit, vi invitiamo a visitare questa pagina.