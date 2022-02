watchOS 9, il concept propone nuove idee per app e quadranti

Non sappiamo ancora cosa stia preparando Apple per il prossimo watchOS 9 (dovremo aspettare l’annuale conferenza sviluppatori WWDC 2022 di giugno), ma Andrea Copellino ha immaginato il concept di alcune funzionalità che potrebbero migliorare ulteriormente lo smartwatch di Apple.

watchOS è un sistema operativo maturo e abbastanza completo che Apple sta migliorando anno dopo anno. Con watchOS 8 sono arrivate funzionalità di condivisione aggiuntive, non eclatanti ma anche novità utili e nuovi quadranti.

Tra le funzioni immaginate nel concept di watchOS 9 c’è la nuvola di app, con una evoluzione della tipica interfaccia di watchOS, Andrea propone un intermediario tra la nuova organizzazione di app e il più classico elenco, in altre parole un formato “griglia” nel quale le icone delle applicazioni sono sapientemente disposte una sotto l’altra.

Altra idea interessante è quella delle cartelle delle app. È vero che le app per watchOS non sono sterminate, ma la possibilità di raggruppare più app in una cartella potrebbe essere utile anche con le complicazioni: con un tap su un quadrante potremmo accedere velocemente a più applicazioni.

Andrea propone anche di rivedere il design del centro di controllo, con pulsanti più squadrati: un piccolo dettaglio che migliora nel complesso il concetto.

Il designer immagina anche un quadrante con una grande complicazione al centro con l’ora indicata in piccolo format sul lato, con quattro complicazioni aggiuntive negli angoli, e un timer tutto intorno alla complicazione centrale per indicare il tempo a disposiziione nella giornata.

Il designer propone in un video anche il concept di un Apple Watch Series 8… con un display rotondo: qualcosa che Apple probabilmente non realizzerà mai, ma l’idera non è male e il video mostra come potrebbe essere un modello del genere.

In questo articolo trovate i migliori cinturini di inizio 2022 per Apple Watch. Per tutte le notizie, i tutorial su Apple Watch vi rimandiamo all’apposita sezione di Macitynet.