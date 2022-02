Windows 11, il primo grande aggiornamento porta le app Android

Il primo grande aggiornamento di Windows 11 è arrivato: ci sono voluti diversi mesi dopo il lancio, ma Microsoft sta finalmente rendendo disponibili le app Android per la maggior parte degli utenti che stanno utilizzando questo sistema operativo. L’aggiunta era stata promessa il mese scorso e adesso gli utenti americani hanno la possibilità di accedere a una sorta di anteprima di Amazon Appstore.

Questa versione preliminare del supporto Windows 11 per le app Android offre circa 1.000 applicazioni che comprendono Audible e Kindle di Amazon, ma anche titoli di terze parti come Lords Mobile e Khan Academy Kids. Non c’è nulla a che vedere col Play Store di Google in termini di numeri di applicazioni, ma dovrebbe cominciare a offrire una certa armonia tra computer e telefono.

Oltre al supporto per le app Android, l’aggiornamento di Windows 11 migliora diverse altre parti del sistema operativo, come ad esempio la barra delle applicazioni che ora consente agli utenti di Teams di disattivare rapidamente l’audio nelle chiamate o condividere qualsiasi finestra all’interno della chat. La data e l’ora vengono inoltre mostrate anche sul secondo monitor e il widget Meteo torna nella barra, mostrando tutte le informazioni correlate in tempo reale.

Microsoft ha anche rinnovato il Media Player concentrandosi su una libreria musicale “completa”, mentre il Blocco Note offre una nuova interfaccia grafica con tanto di modalità scura, un menu semplificato e opzioni di annullamento multilivello.

Probabilmente chi non ha ancora installato Windows 11 non sarà invogliato a farlo adesso, tuttavia questo aggiornamento consente all’azienda di mantenere le promesse relative alla distribuzione di aggiornamenti periodici, in controtendenza con quanto fatto fino ad ora (ovvero tramite i soli aggiornamenti annuali) e potrebbe offrire un incentivo all’installazione prima che il periodo di aggiornamento gratuito termini. Prossimamente ad esempio dovrebbero arrivare gli adesivi per lo sfondo e alcune novità per la modalità tablet.

Chi intende aggiornare Windows 11 non deve far altro che accedere al programma Windows Update e seguire le istruzioni sullo schermo.

Negli scorsi giorni Microsoft ha presentato i suoi principi e regole per gli app store che piaceranno sicuramente agli organismi antitrust, meno invece ad Apple e Google.