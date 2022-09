Amazfit Bip U Pro, smartwatch potente in sconto a 67,04 euro

Volete comprare uno smartwatch bello e performante? Al momento potete comprare Amazfit Bip U Pro quasi a metà prezzo grazie ad un’offerta lampo.

E’ innanzitutto dotato di un ampio schermo a colori di tipo TFT, con risoluzione pari a 320 x 302 pixel e diagonale da 1,43 pollici. L’interfaccia e tutta touch e per questo è presente una copertura in vetro 2.5D con finitura anti-impronta, in modo da risultare sempre pulito e leggibile.

Come dicevamo sono tanti i parametri che può monitorare: anzitutto la frequenza cardiaca, supportata dalla tecnologia BioTracker che rimane attiva 24 ore su 24 in modo tale da tenerla d’occhio in ogni momento.

Poi la quantità di ossigeno presente nel sangue, anche qui con la tecnologia brevettata OxygenBeats. E’ in grado di monitorare anche il sonno (per questo c’è la SomnusCare), lo stress, il ciclo mestruale delle donne, e propone anche esercizi per migliorare la respirazione e il benessere fisico generale.

Tutti questi dati vengono raccolti e gestiti dal PAI Health Assessment System, una piattaforma che mostra l’andamento di ogni parametro nel tempo in modo da confrontare e valutare la propria salute.

E’ resistente all’acqua (5 ATM) e può essere immerso fino a 50 metri di profondità, quindi si può usare anche in piscina. A tal proposito l’app (Zepp App) abbinata ai sensori è in grado di riconoscere e tracciare oltre 60 diversi sport.

Tutto questo supportato da una batteria da 230 mAh che offre fino a un massimo di 9 giorni di autonomia con una sola carica.

Si collega agli iPhone con almeno iOS 10.0 e agli smartphone Android a partire dalla versione 5.0 tramite Bluetooth 5.0, ed è gestito dal sistema operativo RTOS.

Dal punto di vista della personalizzazione, oltre a poterlo acquistare in tre diversi colori – rosa, nero e verde smeraldo – con cinturino in silicone da 20mm abbinato, è possibile scegliere uno dei 50 quadranti offerti dal sistema, con la possibilità di aggiungerne di nuovi tramite app.

E poi è leggerissimo: pesa solo 31 grammi.

Chi vuole come dicevamo lo trova in sconto: anziché 124,15 euro è scontato del 46% a 67,04 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.