Sony smonta VR2 in video, vendite PS5 triplicate

In vista del lancio immintente Sony mostra agli appassionati hardware e dettagli del visore VR2, nel frattempo le vendite della console PS5 sono triplicate, quantomeno in Europa. Secondo i dati riportati da Games Sales Data (GSD) soltanto il mese scorso ne sono stati venduti 493.000 pezzi, ovvero il 15,5% in più rispetto all’anno scorso, e nell’intero arco dell’anno le vendite complessive sono praticamente triplicate (+200%).

Buono anche il trimestre precedente, quello di ottobre-dicembre 2022, con 7,1 milioni di unità vendute, che è stato anche il miglior risultato dal lancio sul mercato della console (avvenuto tra il 12 e il 19 novembre 2020).

Inquadriamo i dati

Questi dati vanno comunque contestualizzati al fatto che l’anno scorso le scorte erano ancora piuttosto scarse e di conseguenza nei negozi si faceva fatica a trovarla, però va anche detto che i problemi – quello dell’approvvigionamento di chip e delle sfide che la logistica ha dovuto affrontare a livello internazionale – sono stati gli stessi per tutti.

Eppure, nello stesso arco temporale, le vendite di Nintendo Switch sono diminuite dell’11% mentre quella di Xbox Serie X|S sono scese del 32%. Ancora la disponibilità di PS5 non è costante, quindi non è escluso che nei prossimi mesi possa ottenere risultati ancora migliori.

Uno sguardo al PlayStation VR2 in arrivo

Intanto mercoledì prossimo, 22 febbraio, arriva il visore di seconda generazione PlayStation VR2: per l’occasione Sony ha ben pensato di aumentare la curiosità dei suoi fan pubblicando un paio di filmati tramite cui, smontando pezzo pezzo sia il visore che i controller, lascia scoprire alcune delle caratteristiche hardware del nuovo sistema di realtà virtuale da abbinare a PS5.

Parte delle caratteristiche dei controller Sense si basano sulle novità introdotte col DualSense di PS5. La forma sferica viene giustificata dal fatto che dentro ci sarebbero 14 LED a infrarossi che rilevano la posizione e l’orientamento dei controller, mentre dentro tasti e levetta c’è un sistema che rileva la presenza delle dita anche quando non vengono schiacciati. Infine il grilletto è di tipo adattivo, questo significa che la resistenza alla pressione può essere aumentata, per esempio in determinate situazioni di gioco.

Del visore invece sono rilevanti la presenza di una ventola di raffreddamento che immette aria fresca sia sul volto dell’utente che in direzione dei chip, e la protezione che blocca le infiltrazioni di luce dall’esterno.

Ci sono poi un sensore con luce a infrarossi che rileva la presenza del volto e capisce quindi quando il visore è indossato oppure no, e ovviamente una fotocamera che traccia il movimento degli occhi. Infine l’archetto è stato costruito per generare una minore pressione laterale, che è poi una delle critiche più indicate per il visore Sony della generazione precedente.

