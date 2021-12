Amazfit GTS 2e, smartwatch fitness al minimo storico, solo 75,98€

Amazfit GTS 2e va al minimo storico su Amazon dove oggi costa solo 75,98€

Amazfit GTS 2e è il prodotto ideale per gli appassionati di fitness che non vogliono rinunciare allo stile. Lo smartwatch ha un design unico grazie al vetro curvo e schermo AMOLED da 1,39 pollici. È disponibile in 3 diversi colori per soddisfare le esigenze di tutti: Obsidian Black, Moss Green e Lilac Purple – adattandosi perfettamente a qualsiasi abbigliamento e occasione. Dotato del più recente sensore ad alta precisione BioTracker 2 PPG, Amazfit GTS 2e monitora la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e promette una autonomia fino a 45 giorni con una sola carica. Dotato di 90 modalità sportive integrate, «è il regalo perfetto per soddisfare le esigenze degli sportivi più accani», come spiega la stessa Amazfit. Ecco le sue specifiche in sintesi, così come le presenta Amazon

Monitoraggio della Salute con monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, misurazione SpO2 e monitoraggio della qualità del sonno e del livello di stress

90 Modalità Sportive Integrate con riconoscimento intelligente delle modalità sportive

resistenza all’acqua di 5 ATM significa che puoi indossarlo mentre nuoti

design sottile e leggero senza bordi con schermo AMOLED HD da 1,65 pollici

oltre 50 stili tra cui scegliere, oltre a oltre 40 display sempre accesi corrispondenti

schede di scelta rapida, avvisi personalizzabili, schermo ruotabile e bloccabile, oltre a funzioni quotidiane come Non disturbare , cronometro, notifiche, allarmi, informazioni sulle previsioni del tempo e molto altro ancora

durata della batteria estesa che ti copre fino a 14 giorni

Questo smartwatch è in vendita oggi in sconto a 89,99 euro ma Amazon propone un ribasso ancora ulteriore. Lo pagate solo 75,98€