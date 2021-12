Nokia 3310 si trasforma in una torta

Una torta iperrealista dell’amato e iconico Nokia 3310 è stata realizzata per celebrare il quinto compleanno di HMD, la casa dei telefoni Nokia, l’azienda finlandese che produce i telefoni a marchio Nokia, dagli oggetti di culto come Nokia 3310 ai nuovi, durevoli smartphone come il Nokia XR20, nato per sopravvivere a qualsiasi prova.

La torta di Nokia 3310 a grandezza naturale ha richiesto 40 ore di lavoro ed è stata creata dalla sugar artist di fama mondiale Michelle Wibowo. L’interno è composto da pan di spagna al cioccolato e crema di vaniglia, mentre il rivestimento di Nokia 3310, rinomato per la sua resistenza, è stata realizzato in pasta di zucchero e ogni tasto, tagliato e modellato alla perfezione, aggiunto alla scocca individualmente.

HMD Global ha rilanciato la versione rivisitata di Nokia 3310 nel 2017 per la gioia dei fan di tutto il mondo (qui la recensione di macitynet). L’interfaccia utente introduce un look fresco su un design classico, mantenendo però tutto ciò che ci si aspetta da un telefono Nokia, dalla batteria di lunga durata alla robustezza, fino al leggendario gioco Snake.

«Siamo incredibilmente orgogliosi di quanta strada abbiamo fatto negli ultimi cinque anni» dichiara Stephen Taylor, CMO of HMD Global. «Vogliamo ringraziare tutti i clienti e partner per il loro sostegno e per averci aiutato a raggiungere ogni pietra miliare fino ad oggi e le prossime che arriveranno negli anni a venire».

«È stato un piacere trasformare un telefono così iconico in una torta» aggiunge Michelle Wibowo. «Ci sono voluti molti test per realizzarla alla perfezione, ma sono entusiasta del risultato».

HMD Global è riconosciuto come uno dei principali marchi di feature phone per volume e valore. Secondo la ricerca Counterpoint nel Q2 2021 il marchio Nokia si è posizionato al secondo posto nel mercato dei feature phone, arrivando a un market share del 18%.

Secondo IDC Mobile Phone Tracker Q2 2021, HMD Global è tra i primi 5 marchi di telefoni cellulari in 39 paesi in tutto il mondo.

Nel mese di ottobre HDM Global ha introdotto una versione moderna di un altro cellulare storico, Nokia 6310 di cui abbiamo parlato in questo articolo. Sempre a ottobre è arrivato in Italia anche il tablet Android Nokia T20. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di HMD Global e dei dispositivi a marchio Nokia sono disponibili da questa pagina.