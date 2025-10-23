Il nuovo Amazfit T-Rex 3 Pro è un inno agli sportivi

Amazfit è certamente uno dei marchi di riferimento quando si tratta di smartwatch sportivi e in particolare il modello T-Rex 3 Pro nella sua nuova versione da 44 mm lo è ancora di più. Sebbene conservi tutte le caratteristiche avanzate del modello da 48 mm, popone adesso un design ancora più compatto e leggero, ideale proprio per chi cerca funzionalità sportive in un formato meno ingombrante.

Si tratta di un indossabile premium, realizzato in titanio grado 5, che pesa meno di 47 grammi, così da offrire resistenza e comfort. Il display AMOLED da 1,32 pollici è protetto da vetro zaffiro antigraffio ed è dotato di una luminosità massima di 3.000 nit, con regolazione automatica in base alla luce ambientale e supporto per modalità notturna e uso con i guanti.

Lo smartwatch include anche una torcia LED bicolore con modalità SOS, microfono e altoparlante per chiamate Bluetooth e controllo vocale tramite Zepp Flow. Può operare in condizioni estreme da -30°C a +70°C.

Realizzato per gli sportivi

T-Rex 3 Pro offre localizzazione completa e precisa per sportivi con sei sistemi satellitari inclusi GPS e Galileo, e una doppia antenna a polarizzazione circolare per precisione nelle attività all’aperto. Il sensore BioTracker 6.0 PPG offre il monitoraggio preciso della frequenza cardiaca, VO₂ max, carico di allenamento, variabilità della frequenza cardiaca e qualità del sonno, mentre il BioCharge Energy Score, un punteggio fornito dall’orologio stesso, offre informazioni sul livello di energia e recupero dell’utente.

L’orologio è in grado di tracciare oltre 180 modalità sportive, incluso un supporto esclusivo per le attività HYROX, oltre ad avvisi meteo, dati subacquei fino a 45 metri e visualizzazioni personalizzate degli allenamenti, estendibili tramite mini-app gratuite su Zepp. Supporta anche l’integrazione con accessori esterni come Amazfit Helio Ring, sensori di cadenza e computer da bici.

Tra le funzioni di navigazione, sono incluse mappe offline di città, aree topografiche e piste da sci, con la possibilità di creare percorsi personalizzati direttamente dal dispositivo. Inoltre, grazie all’app Podcast, è possibile ascoltare oltre quattro milioni di episodi senza necessità di connessione.

L’autonomia arriva fino a 17 giorni con un uso standard, oppure 13 ore in modalità allenamento con GPS e display always-on. Compatibile sia con iPhone che con Android, è proposto in nero oro e artico oro: sarà commercializzato in Italia a partire dal 25 ottobre con un prezzo di 399,90 euro.

